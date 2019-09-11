Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун

Счетная палата проведет проверку деятельности Министерства здравоохранения за 2016-19 годы, когда ведомство возглавляла Уляна Супрун. Об этом экс-глава МОЗ сообщила на своей странице в Facebook.

"На прошлой неделе Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, получил просьбу обратиться в Счетную палату для проведения аудита деятельности Министерства здравоохранения Украины в 2016-2019 годах. Комитет решительно поддержал такое предложение большинством голосов", - сообщила она.

"Просьба к комитету поступила от Петра Багрия, фирмы которого во времена Богатыревой были едва ли не основными продавцами лекарств по завышенным ценам для МОЗ".

Супрун добавила, что комитету предлагали расширить период проверки Минздрава на время правления Богатыревой, Мусия и Квиташвили, но это депутаты проигнорировали.

"МОЗ Украины – это единственное министерство, в котором попросили провести аудит последних трех лет работы. Такая избирательность свидетельствует о четкой задаче создать основания для выдуманных уголовных преследований и давления на меня и членов нашей команды. Потеря миллиардных потоков – вещь, которую прощают".

"Можно констатировать, что единственные реальные действия новой власти в сфере здравоохранения – обеспечить попытку реванша фармацевтической мафии"..

Она также указала, что за время ее работы в Минздраве Счетная палата провела 15 аудитов, тогда как за время работы Богатыревой было всего 5 проверок министерства, и ни одна из них не касалась закупок лекарств.

По словам Супрун, до 2016 года, когда заработали централизованные закупки лекарств через международные организации и тендеры, мошенники наживались на тяжелобольных украинцах, проводя "тендеры" в закрытых кабинетах, давая откаты и расхищая сотни миллионов гривен.

Экс-руководительница МОЗ добавила, что за время ее руководства министерством больше пациентов получили доступ к качественным лекарствам.

Как сообщали Українськi Новини, а ранее 19 июня Кабинет Министров повторно выделил деньги на аудит государственного концерна "Укроборонпром", который до сих пор не начался, увеличив сумму с 32 млн гривен до 32,5 млн.