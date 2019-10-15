"Нефтегаз", "Укрзализныця" и "Укрпочта" должны провести аудит, - поручение Кабмина

Кабинет Министров поручил Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", акционерным обществам "Укрзализныця" и "Укрпочта" провести аудит имущества.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українські Новини.\r\n"Кабмин поручил "Нефтегазу", "Укрзализныце", "Укрпочте" и другим ключевым центральным органам исполнительной власти провести детальный анализ и аудит своих балансов, балансов своих дочерних предприятий и основанных ими субъектов хозяйствования и определиться относительно целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития", - говорится в нем.\r\nКабмин также поручил продать, или сдать в аренду по рыночной цене через систему "ProZorro.Продажи" имущество, которое будет определено как избыточное или непрофильное для деятельности.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, "Укроборонпром" договорился о проведении аудита, который обойдется в 29,3 млн гривен. Также Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун.