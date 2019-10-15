подписаться на рассылку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
15 октября 2019, вторник, 11:14 1199
Кабмин 2019-10-15T11:20:21+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз", "Укрзализныця" и "Укрпочта" должны провести аудит, - поручение Кабмина

"Нефтегаз", "Укрзализныця" и "Укрпочта" должны провести аудит, - поручение Кабмина

"Нефтегаз". Фото: minenergo

Кабинет Министров поручил Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", акционерным обществам "Укрзализныця" и "Укрпочта" провести аудит имущества.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабмина, передают Українські Новини.

"Кабмин поручил "Нефтегазу", "Укрзализныце", "Укрпочте" и другим ключевым центральным органам исполнительной власти провести детальный анализ и аудит своих балансов, балансов своих дочерних предприятий и основанных ими субъектов хозяйствования и определиться относительно целесообразности содержания избыточного имущества с учетом стратегических планов развития", - говорится в нем.

Кабмин также поручил продать, или сдать в аренду по рыночной цене через систему "ProZorro.Продажи" имущество, которое будет определено как избыточное или непрофильное для деятельности.

Как сообщали Українські Новини, "Укроборонпром" договорился о проведении аудита, который обойдется в 29,3 млн гривен. Также Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун.

Больше новостей о: Нефтегаз Укрзализныця Укрпочта Аудит

Архив
Новости
Платформа Бойко требует снизить тарифы на газ и отопление за счет прямого газового контракта с Россией 12:47
Нужен референдум: Более половины украинцев против продажи сельхозземли 12:45
Ликвидировать схемы, коррупцию и давление, - власти заявили о намерении осуществить новую большую приватизацию 12:39
НКРЕКУ готовит новый шаг к уничтожению отечественной энергетики, - Волынец 12:35
Почти половина украинцев считают полезным сотрудничество Украины с МВФ 12:13
больше новостей
В НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации 13:15
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
После уверенного повышения доллар снова обвалился за неделю 06:00
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
На Покров в Киеве пройдет два марша: в честь 77-летия УПА и против капитуляции 08:21
больше новостей
Флаг Украины над Донбассом. Фото:
Фото дня: В небе над оккупированным Донбассом появился флаг Украины 21:58
Генпрокуратура остановила продвижение дел против Порошенко, - Портнов 11:54
Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini: летом украинцы купили рекордное количество дорогих авто 08:50
Поклонская жмет руку Эрдогану. Фото: Facebook/Наталья Поклонская
Встреча Поклонской и Эрдогана: МИД вызвало посла Турции и направило ноту протеста 16:48
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok