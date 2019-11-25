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25 ноября 2019, понедельник, 11:49 2114
Кабмин 2019-11-25T12:03:24+02:00
Українські Новини
Дубилет рассказал о "глупом документообороте в природе" и о странных ритуалах в отделе кадров

Дубилет рассказал о "глупом документообороте в природе" и о странных ритуалах в отделе кадров

Кабинет Министров, Госорганы, Налоговая отчетность, Дмитрий Дубилет, декларация
Дмитрий Дубилет. Фото: Instagram: dubilet
Дмитрий Дубилет. Фото: Instagram: dubilet

По словам министра Дмитрия Дубилета, который предлагал ввести электронные доверенности, Кабинет министров до сих пор не изменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос на налоговую службу, поэтому возникает "бессмысленный документооборот".

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил на своей странице в Facebook.

"В 2014 году в Украине был принят закон об очищении власти. Согласно ему, каждый, кто устраивался на государственную службу, должен пройти проверку. По правилам чиновники должны были заполнять бумажные декларации, а кадровая служба отправляла запрос на налоговую с просьбой их проверить", - отметил Дубилет.

Он заявил, что в 2016 году эти бумажные декларации изменили на декларации НАЗК в электронном виде. Вот только Кабмин не изменил регламент, по которому кадровики должны отправлять запрос на налоговую.

"И вот уже несколько лет во всех госорганах Украины происходит странный ритуал. Кадровая служба готовит по каждому кандидату значительный пакет бумажных документов и отправляет официальный запрос на налоговую службу. В ответ налоговая служба каждый раз официально отвечает, что вообще-то бумажные декларации на них никто не подает. И так каждый раз. Вот такой нелепый документооборот в природе. Конечно, сейчас постараемся быстро это изменить", - подчеркнул Дубилет.

Как сообщали Українські Новини, Дубилет планирует упорядочить работу правительственных call-центров, а также отменить медицинские справки

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