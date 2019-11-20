Дубилет хочет упорядочить работу правительственных call-центров

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет намерен упорядочить работу правительственных call-центров.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Мы начали централизацию колл-центров и систем обработки обращений граждан в органы власти… Я удивился, когда обнаружил, что в Кабмине работает более 50 различных колл-центров. Почти каждый колл-центр - это куча лишнего дорогостоящего оборудования, а также операторов и их начальников", - написал он.

Дубилет сообщил, что сейчас стартует пилотный проект, предусматривающий, что его команда будет вести коммуникацию Министерства социальной политики, Офиса Президента и Государственной таможенной службы.

Планируется, что в течение года его команда сведет работу всех правительственных call-центров в единый центр.

Дубилет также сообщил, что для воплощения этого проекта он позвал в свою команду бывшую коллегу по Fintech Band Юлию Гусеву (замминистра Кабмина), которая ранее специализировалась в создании call-центров в банках.

Кроме этого, Дубилет намерен изменить систему мотивации операторов, предусмотореть возможность их удаленной работы из регионов, запустить поддержку граждан через мессенджеры для снижения стоимости обработки обращений и повышениях его качества.

По словам Дубилета, сейчас в центральном call-центре Кабмина стоимость одного обращения в 3-5 раз дороже, чем в мобильном банке Monobank, а зарплата операторов значительно меньше.

Как сообщали Українські Новини, Дубилет выступает за отмену медицинских справок.



Также Дубилет предложил заменить древние телефоны на спецсмартфоны для защиты правительственной связи.