Дубілет ініціює скасування облікових книг для фізосіб-підприємців

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет ініціює скасування книг обліку для фізосіб-підприємців (ФОП), які не є платниками податку на додану вартість (ПДВ).

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні разом із Ярослав Железняк реєструємо законопроект, який дещо спростить взаємодію з податковою", - пише депутат.

За його словами, законопроект передбачає скасування книги обліку для ФОП, які не є платниками ПДВ. Дубілет зазначив, що під час спілкування у коментарях на Facebook, користувачі найчастіше згадували про книгах обліку для фізичних осіб підприємців.

Також за його словами за законопроект попередньо зібрав найбільшу кількість підписів народних депутатів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін ініціював проведення електронної перепису населення до 2020.

Раніше Дубілет розповів про "безглуздий документообіг в природі" і про дивні ритуали у відділі кадрів, а також нагадав, що він планує впорядкувати роботу урядових call-центрів і скасувати медичні довідки.