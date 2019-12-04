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04 декабря 2019, среда, 10:50 848
Экономика 2019-12-04T10:52:23+02:00
Українські Новини
Рубль продолжает падать в обменниках Киева

Рубль продолжает падать в обменниках Киева

курс рубля, Курс валют, курс рубля к гривне
Рубли. Фото: forexaw.com
Рубли. Фото: forexaw.com

В среду, 4 декабря, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 3 декабря, повысился на 1 копейку до 3,43 грн за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Также курс продажи рубля к гривне упал на 4 копейки и составил 3,79 гривен за 10 рублей.

Курс рубля 4 декабря в обменниках Киева:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,43 3,79
Максимальный 3,70 4,00
Минимальный 2,30 3,68

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 декабря на 0,41 коп. до 24,0790 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,06 коп. до 23,8155 UAH/USD.

Также Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 декабря, на 1,82 коп. до 23,9392 UAH/USD.

А в ноябре население купило валюты на 58,4 млн долларов больше, чем продало.

Кроме того, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 6 коп, во вторник снизился на 1 коп. до 23,95 UAH/USD.

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