Рубль продовжує падати в обмінниках Києва

У середу, 4 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 3 грудня, підвищився на 1 копійку до 3,43 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні впав на 4 копійки і становив 3,79 гривень за 10 рублів.

Курс рубля 4 грудня в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,43 3,79 Максимальний 3,70 4,00 Мінімальний 2,30 3,68

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 грудня на 0,41 коп. до 24,0790 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,06 коп. до 23,8155 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 грудня, на 1,82% до 23,9392 UAH/USD.

А в листопаді населення купило валюти на 58,4 млн доларів більше, ніж продало.

Крім того, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 6 коп, у вівторок знизився на 1 коп. до 23,95 UAH/USD.