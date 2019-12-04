В Конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России в G7

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которой призвала не возвращать Россию в "Большую семерку", в частности из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе. Об этом сообщает Украиская правда со ссылкой на сайт Конгресса и результаты голосования. В поддержку документа высказались 339 конгрессменов, против – 71. В резолюции парламентарии подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также они осудили агрессивные действия России, включая незаконную оккупацию Крыма и дестабилизацию на востоке Украины. Кроме этого, конгрессмены призвали лидеров "Большой семерки" противостоять возможному возвращению России в G7, до тех пор, пока она не закончит оккупацию территории Украины, вместе с Крымом, и прекратит атаки на демократии во всем мире. В конце октября Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял резолюцию против участия России в саммите страны "Большой семерки". Как сообщали Українськi Новини, ранее Помпео заявил, что администрация Трампа будет работать над возвращением России в G8. Ранее на саммите во французском городе Биарриц лидеры Группы семи согласились укреплять диалог и координацию с Россией. Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях. Однако ранее Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7, а Трамп из-за России поссорился с лидерами G7.