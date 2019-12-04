В Конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России в G7

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которой призвала не возвращать Россию в "Большую семерку", в частности из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Об этом сообщает Украиская правда со ссылкой на сайт Конгресса и результаты голосования.

В поддержку документа высказались 339 конгрессменов, против – 71. В резолюции парламентарии подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также они осудили агрессивные действия России, включая незаконную оккупацию Крыма и дестабилизацию на востоке Украины.

Кроме этого, конгрессмены призвали лидеров "Большой семерки" противостоять возможному возвращению России в G7, до тех пор, пока она не закончит оккупацию территории Украины, вместе с Крымом, и прекратит атаки на демократии во всем мире.

В конце октября Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял резолюцию против участия России в саммите страны "Большой семерки".