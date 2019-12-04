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  • В Конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России в G7
04 декабря 2019, среда, 08:19 30
Мир 2019-12-04T08:30:02+02:00
Українські Новини
В Конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России в G7

В Конгрессе США приняли резолюцию против возвращения России в G7

Россия, Большая восьмерка, Конгресс США
Конгресс США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Конгресс США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, которой призвала не возвращать Россию в "Большую семерку", в частности из-за оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Об этом сообщает Украиская правда со ссылкой на сайт Конгресса и результаты голосования.

В поддержку документа высказались 339 конгрессменов, против – 71. В резолюции парламентарии подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Также они осудили агрессивные действия России, включая незаконную оккупацию Крыма и дестабилизацию на востоке Украины.

Кроме этого, конгрессмены призвали лидеров "Большой семерки" противостоять возможному возвращению России в G7, до тех пор, пока она не закончит оккупацию территории Украины, вместе с Крымом, и прекратит атаки на демократии во всем мире.

В конце октября Комитет по иностранным делам Палаты представителей принял резолюцию против участия России в саммите страны "Большой семерки".

Как сообщали Українськi Новини, ранее Помпео заявил, что администрация Трампа будет работать над возвращением России в G8. Ранее на саммите во французском городе Биарриц лидеры Группы семи согласились укреплять диалог и координацию с Россией.

Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях. Однако ранее Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7, а Трамп из-за России поссорился с лидерами G7.

 
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