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21 августа 2019, среда, 19:14 83
Европа 2019-08-21T19:14:07+03:00
Українські Новини
Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7

Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7

Пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Германия против возвращения России в G7. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По словам спикера Германии, Россия была исключена после аннексии Крыма в нарушение международного права и дестабилизации восточной Украины. "Обе ситуации сохраняются", - отметил он.

Также он добавил, что только после изменений можно будет вести переговоры о более активном участии России.

Аналогичная реакция была из Парижа. Дипломаты Франции заявили, что возвращение России в "Большую семерку" будет зависеть от прогресса в переговорах о мире в Украине.

Как сообщали Українські Новини, ранее страны G7 заявили о продолжении сотрудничества с Россией.

Ранее в Торонто на встрече глав МИД стран "Большой семерки" министры заявили о продолжении санкций против России.

Также на встрече глав МИД G7 планировали обсудить украинских политзаключенных в РФ.

Больше новостей о: Франция Россия Германия Большая семерка G7

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