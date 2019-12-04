У Конгресі США прийняли резолюцію проти повернення Росії в G7

Палата представників Конгресу США прийняла резолюцію, в якій закликала не повертати Росію в "Велику сімку", зокрема через окупації Криму і війну на Донбасі.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на сайт Конгресу та результати голосування.

На підтримку документа висловилися 339 конгресменів, проти – 71. У резолюції парламентарії підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Також вони засудили агресивні дії Росії, включаючи незаконну окупацію Криму і дестабілізацію на сході України.

Крім цього, конгресмени закликали лідерів "Великої сімки" протистояти можливому поверненню Росії в G7, до тих пір, поки вона не закінчить окупацію території України, разом з Кримом, і не припинить атаки на демократію у всьому світі.

В кінці жовтня Комітет у закордонних справах Палати представників прийняла резолюцію проти участі Росії в саміті країн "Великої сімки".

Як повідомляли Українські Новини, ранее Помпео заявив, що адміністрація Трампа буде працювати над поверненням Росії в G8. Раніше на саміті у французькому місті Біарріц лідери Групи семи погодилися зміцнювати діалог і координацію з Росією.

Зеленський допускає можливість участі Росії в G8 за кількох умов. Проте раніше Німеччина і Франція виступила проти можливого повернення Росії в G7, а Трамп через Росію посварився з лідерами G7.