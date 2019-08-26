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26 августа 2019, понедельник, 08:43 59
Мир 2019-08-26T09:10:09+03:00
Українські Новини
Из-за России Трамп поссорился с лидерами G7, - СМИ

Из-за России Трамп поссорился с лидерами G7, - СМИ

Дональд Трамп. Фото: depo.ua
Дональд Трамп. Фото: depo.ua

Президент США Дональд Трамп поссорился с другими лидерами стран Большой семерки во время саммита во французском Биаррице.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на британское издание The Guardian

Во время ужина на официальном открытии саммита Трамп настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии необходимо присутствие президента РФ.

По данным издания, Трампа поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Против выступили все остальные страны, а Япония сохранила нейтралитет.

"На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этому", — сообщил источник издания.

Как сообщали Українськi Новини, на саммите во французском городе Биарриц лидеры Группы семи согласились укреплять диалог и координацию с Россией.

Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях.

Однако ранее Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7.

Больше новостей о: Саммит G7 Россия Большая семерка Дональд Трамп

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