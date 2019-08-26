Из-за России Трамп поссорился с лидерами G7, - СМИ

Президент США Дональд Трамп поссорился с другими лидерами стран Большой семерки во время саммита во французском Биаррице.\r\nОб этом сообщает Украинская правда со ссылкой на британское издание The Guardian. \r\nВо время ужина на официальном открытии саммита Трамп настаивал, что для обсуждения вопросов Ирана, КНДР и Сирии необходимо присутствие президента РФ.\r\nПо данным издания, Трампа поддержал только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Против выступили все остальные страны, а Япония сохранила нейтралитет.\r\n"На этом моменте обстановка начала накаляться, если не сказать больше. Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий, и поэтому они сказали Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этому", — сообщил источник издания.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на саммите во французском городе Биарриц лидеры Группы семи согласились укреплять диалог и координацию с Россией.\r\nЗеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях.\r\nОднако ранее Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7.