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  • Помпео заявил, что администрация Трампа будет работать над возвращением России в G8
28 августа 2019, среда, 08:45 33
Мир 2019-08-28T08:48:12+03:00
Українські Новини
Помпео заявил, что администрация Трампа будет работать над возвращением России в G8

Помпео заявил, что администрация Трампа будет работать над возвращением России в G8

Администрация президента США Дональда Трампа будет работать над возвращением РФ в G8. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.

"Президент полагает, что мы должны это сделать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать в этом направлении", - ответил Помпео на вопрос журналиста, стоит ли приглашать Россию в G7, пишет 112.ua.

Как сообщали Українськi Новини, на саммите во французском городе Биарриц лидеры Группы семи согласились укреплять диалог и координацию с Россией.

Зеленский допускает возможность участия России в G8 при нескольких условиях.

Однако ранее Германия и Франция выступила против возможного возвращения России в G7, а Трамп из-за России поссорился с лидерами G7.

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