Киберпонедельник и сумасшедшие скидки: что нужно успеть купить за сутки

Тем, кто не успел полностью скупить все что только можно в магазинах, то еще не поздно. Сразу после выходных наступает Киберпонедельник, во время которого все крупные украинские онлайн-магазины предоставляют возможность купить любую вещь со скидками. О том, какими покупками стоит заняться в первую очередь рассказывает Astroworld. День удачен для покупки: любых аксессуаров; покупка механических приборов и оборудования; товары для мужчин: бритвы, мужская одежды; интимных товаров, эротичного нижнего белья, унитаза, туалетных принадлежностей. День неблагоприятен для приобретения: детских игрушек; изделий из серебра. Так как Луна будет находиться под знаком Водолея, все то, что вам нужно и важно из современной техники, смартфоны, плееры, прочие гаджеты, стоит покупать во время знака Водолей. Любые новинки также рекомендуется приобретать в это благоприятное время. Ранее Українські Новини писали о самых актуальных вещах которые нужно знать перед тем как совершать покупки. Например, на каких вещах можно сэкономить зимой и о том, что чаще всего нужно покупать в интернете.