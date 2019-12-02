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02 декабря 2019, понедельник, 14:33 17
Lifestyle 2019-12-02T14:53:56+02:00
Українські Новини
Киберпонедельник и сумасшедшие скидки: что нужно успеть купить за сутки

Киберпонедельник и сумасшедшие скидки: что нужно успеть купить за сутки

Покупки, Скидки, Шопинг, Декабрь, iPhone
Онлайн-покупки. Фото: pexels
Онлайн-покупки. Фото: pexels

Тем, кто не успел полностью скупить все что только можно в магазинах, то еще не поздно. Сразу после выходных наступает Киберпонедельник, во время которого все крупные украинские онлайн-магазины предоставляют возможность купить любую вещь со скидками. О том, какими покупками стоит заняться в первую очередь рассказывает Astroworld.

День удачен для покупки:

  • любых аксессуаров;
  • покупка механических приборов и оборудования;
  • товары для мужчин: бритвы, мужская одежды;
  • интимных товаров, эротичного нижнего белья, унитаза, туалетных принадлежностей.

День неблагоприятен для приобретения:

  • детских игрушек;
  • изделий из серебра. 

Так как Луна будет находиться под знаком Водолея, все то, что вам нужно и важно из современной техники, смартфоны, плееры, прочие гаджеты, стоит покупать во время знака Водолей. Любые новинки также рекомендуется приобретать в это благоприятное время.

Ранее Українські Новини писали о самых актуальных вещах которые нужно знать перед тем как совершать покупки. Например, на каких вещах можно сэкономить зимой и о том, что чаще всего нужно покупать в интернете

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