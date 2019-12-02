Киберпонедельник и сумасшедшие скидки: что нужно успеть купить за сутки

Тем, кто не успел полностью скупить все что только можно в магазинах, то еще не поздно. Сразу после выходных наступает Киберпонедельник, во время которого все крупные украинские онлайн-магазины предоставляют возможность купить любую вещь со скидками. О том, какими покупками стоит заняться в первую очередь рассказывает Astroworld.

День удачен для покупки:

любых аксессуаров;

покупка механических приборов и оборудования;

товары для мужчин: бритвы, мужская одежды;

интимных товаров, эротичного нижнего белья, унитаза, туалетных принадлежностей.

День неблагоприятен для приобретения:

детских игрушек;

изделий из серебра.

Так как Луна будет находиться под знаком Водолея, все то, что вам нужно и важно из современной техники, смартфоны, плееры, прочие гаджеты, стоит покупать во время знака Водолей. Любые новинки также рекомендуется приобретать в это благоприятное время.

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