Девам строить планы, скорпионам любить, а тельцам поработать в саду: что предсказали звезды всем знакам зодиака

20 ноября все тайные интриги всплывают наружу, поскольку Меркурий поворачивается прямо в знак Скорпиона, и каналы связи проясняются. Будь то хорошие или плохие новости, очевидно, зависит от того, насколько сильно вы хотите, чтобы что-то скрытое оставалось скрытым. Для водных знаков, скорпиона, рыб и рака, это, вероятно, будет облегчением, чтобы быть открытым и честным. Другие знаки могут почувствовать больше помех, особенно если нарушается конфиденциальность. Насколько был для вас точным гороскоп на вторник, какой прогноз сделала астролог на неделю 18-25 ноября и что предрекли звезды на середину недели, 20 ноября, читайте в гороскопе.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (март 21 - апрель 20)

Необходимость работать медленно и осторожно или составлять подробные планы может раздражать, но это то, что требуется от овнов в среду. К сожалению, это означает минимум импульсивных движений и спонтанного следования вашим желаниям и страстям. Вместо этого проведите день, выполняя поручения или сосредотачиваясь на проекте на работе. Важно обращать внимание даже на мелкие детали и следить за тем, чтобы вы не срезали углы.

Телец (апрель 21 - май 21)

Разве не приятно заниматься своей работой сосредоточенно и решительно? Как знак Земли, вы не боитесь испачкать руки, в прямом или переносном смысле, и с легкостью отсеиваете все ненужное, что мешает творчеству и новому росту. Среда для тельцов идеальный день для работ как в саду, так и в офисе.

Близнецы (май 21 - июнь 21)

Требования среды могут заставить вас чувствовать себя немного измученными или взволнованными. Слишком много общения и сближения – это соблазн учитывая ваш яркий ум. Но в среду вы должны собирать и систематизировать детали с большой осторожностью. Работа в паре может помочь, если вы не будете отвлекаться.

Рак (июнь 22 - июль 22)

Наведение порядка в вашем мире заставляет приносит спокойствие, безопасность и надежность. Если вы едите полезную, питательную пищу или подаете ее своей семье, вы чувствуете себя хорошо, потому что знаете, что поступаете правильно. Поэтому посвятите среду тому, чтобы приготовить, убрать или организовать свое жизненное пространство. Эти простые действия дадут вам умиротворение. И этот подарок бесценен.

Лев (июль 23 - август 23)

20 ноября – благоприятный день для работы в проекте. Вы можете не завершить его, отчасти потому, что ваши стандарты сейчас высоки, как и у вашего босса. Это может занять, по крайней мере, еще пару дней, чтобы просмотреть все детали и убедиться, что вы учли все детали. Тем не менее, процесс решения всех этих задач принесет вам глубокое удовлетворение.

Дева (август 24 - сентябрь 22)

Вы ожидаете многого от себя, и в среду ваше стремление к цели даже более острое, чем обычно. Это прекрасный день для составления планов на следующий месяц, поскольку основное внимание уделяется деталям, и это начало нового личного цикла. Не заставляйте себя добиваться многого за один день; уделите себе время и пространство, просто чтобы обдумать, что действительно ценно, и выработайте работоспособную стратегию.

Весы (сентябрь 24 - октябрь 23)

Работайте в среду над созданием баланса и порядка в своей жизни. Возможно, вы в последнее время отказались от диеты – слишком много встреч с друзьями и коллегами, когда вы позволяли себе напитки и сладости. Среда благоприятный день, чтобы вновь посвятить себя здоровому питанию и регулярным занятиям спортом. Также стоит убраться в доме, выбросить мусор.

Скорпион (октябрь 24 - ноябрь 22)

Звезды советуют скорпионам в среду подумать о любви. Благодаря вашей тщательности, методичности и терпеливости вы сможете найти ответы. Этот процесс может на самом деле привлечь вас даже больше, чем результат – тщательное сопоставление, казалось бы, случайных деталей. Также среда благоприятна для наведения порядка в шкафах или в вашем рабочем пространстве.

Стрелец (ноябрь 23 - декабрь 21)

Детали, как правило, не ваша сильная сторона. Но в среду от вас может потребоваться тщательный фокус. На работе проект может вызвать у вас крайнее разочарование, потому что вы просто не пытаетесь связать все его слабые стороны. Они действительно имеют значение в великой схеме.

Козерог (декабрь 22 - январь 20)

Работа у козерогов в среду должна идти хорошо. Вы эффективны и методичны, и перемещение по списку текущих заданий похоже на терапию. С каждым пунктом, который вы вычеркиваете из своей повестки дня, с ваших плеч снимается немного веса. Это отличный день для составления планов на будущее, потому что у вас есть четкое представление о том, что возможно, а что нет. Вам легко принять реальность, а значит, вы можете творчески мыслить.

Водолей (январь 21 - февраль 19)

Ваш научный ум пригодится в среду, когда вы будете медленно и осторожно работать над значимым для вас проектом. Не зацикливайтесь на деталях и придерживайтесь аналитического подхода к составлению планов на будущее. Вы любите мыслить нестандартно, но в среду вам лучше работать в рамках установленных правил. Сделайте свое исследование и убедитесь, что все ваши изменения тщательно основаны на реальности.

Рыбы (февраль 20 - март 20)

Если вы чувствуете себя рассеянным, проанализируйте причину. Возможно, проблема в слишком большом количестве деталей, сбивающих вас с толку. Кроме того, вам может быть сложно обратиться к другим людям за помощью или разъяснениями. Единственное, что нужно, это сделать все возможное.