Рада разрешила помощникам депутатов параллельно заниматься другой оплачиваемой деятельностью

Верховная Рада разрешила помощникам депутатов парламента параллельно заниматься другим оплачиваемым видом деятельности.

За принятие законопроекта №2313-2 за основу проголосовали 318 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 321 депутат, передают Українськi Новини.



Согласно ему, помощники-консультанты депутатов, работники секретариатов председателя Рады, секретариатов его заместителей, секретариатов фракций и групп освобождаются от соблюдения запрета на совмещения своих должностей с другой оплачиваемой деятельностью.



Также указанные лица освобождаются от обязанности сохранять политическую нейтральность.



Как сообщали Українськi Новини, во вторник Рада приняла в 1-м чтении законопроект о разрешении правоохранителям согласовывать следственные действия против парламентариев с генеральным прокурором.



Ранее помощницами депутатов "Слуги народа" стали инста-блогерша и жена.



Кроме того, 22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко.



Также сын помощника Зеленского Шефира работает помощником у депутата от "Слуги народа".





