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03 декабря 2019, вторник, 20:18 122
Верховная Рада и партии 2019-12-03T20:29:01+02:00
Українські Новини
Рада разрешила помощникам депутатов параллельно заниматься другой оплачиваемой деятельностью

Рада разрешила помощникам депутатов параллельно заниматься другой оплачиваемой деятельностью

Верховная Рада, Депутаты, Помощники депутатов, Рада 9 созыва
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

Верховная Рада разрешила помощникам депутатов парламента параллельно заниматься другим оплачиваемым видом деятельности.

За принятие законопроекта №2313-2 за основу проголосовали 318 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 321 депутат, передают Українськi Новини.

Согласно ему, помощники-консультанты депутатов, работники секретариатов председателя Рады, секретариатов его заместителей, секретариатов фракций и групп освобождаются от соблюдения запрета на совмещения своих должностей с другой оплачиваемой деятельностью.

Также указанные лица освобождаются от обязанности сохранять политическую нейтральность.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Рада приняла в 1-м чтении законопроект о разрешении правоохранителям согласовывать следственные действия против парламентариев с генеральным прокурором.

Ранее помощницами депутатов "Слуги народа" стали инста-блогерша и жена. 

Кроме того, 22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко. 

Также сын помощника Зеленского Шефира работает помощником у депутата от "Слуги народа".


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