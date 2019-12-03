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03 декабря 2019, вторник, 17:28 6
Политика 2019-12-03T17:30:01+02:00
Українські Новини
Генпрокурора хотят уполномочить сообщать о подозрении депутатам

Генпрокурора хотят уполномочить сообщать о подозрении депутатам

Правоохранительные органы, подозрение, Депутаты, Генпрокурор, Рада 9 созыва
Верховная Рада. фото: Facebook/Дмитрий Разумков
Верховная Рада. фото: Facebook/Дмитрий Разумков

Верховная Рада намерена разрешить правоохранителям согласовывать следственные действия против парламентариев с генеральным прокурором.

За принятие законопроекта №2237 за основу проголосовали 253 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Депутаты намерены уполномочить генпрокурора, его заместителя или руководителя областной прокуратуры сообщать о подозрении депутатам.

Генпрокурор или исполнитель его обязанностей, а не парламент, будет поддерживать ходатайство на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, негласных следственных, розыскных действий против депутатов Рады.

Рассматривать такие представления предлагается следственным судьям апелляционного суда, решения которых можно будет оспаривать. Кроме того, вносить в реестр сведения о правонарушениях депутата предлагается также генпрокурору.

Изменения не касаются иммунитета парламентария на результаты голосования и высказывания, кроме оскорблений или клеветы.

Среди авторов законопроекта указаны депутаты от фракции "Слуга народа" Галина Янченко, председатель правоохранительного комитета Денис Монастырский, председатель фракции Давид Арахамия, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"Привлечение к ответственности, вручение подозрения, проведения обыска, ограничение права на телефонную и другую корреспонденцию, простыми словами, получить доступ к прописке и арестовать - для этого у нас есть генеральный прокурор Украины. На соответствующем основании он вносит в ЕРДР заявления, он потом обращается в суд, чтобы такое действие провести", - отметил на пресс-конференции депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

Депутаты планируют принять данный законопроект до вступления в силу отмены неприкосновенности в январе 2020 года.

Как сообщали Українські новини, 10 октября 48 депутатов предложили Раде разрешить правоохранителям согласовывать следственные действия против парламентариев с генпрокурором.

3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

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