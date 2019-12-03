Генпрокурора хотят уполномочить сообщать о подозрении депутатам

Верховная Рада намерена разрешить правоохранителям согласовывать следственные действия против парламентариев с генеральным прокурором.За принятие законопроекта №2237 за основу проголосовали 253 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.Депутаты намерены уполномочить генпрокурора, его заместителя или руководителя областной прокуратуры сообщать о подозрении депутатам.Генпрокурор или исполнитель его обязанностей, а не парламент, будет поддерживать ходатайство на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, негласных следственных, розыскных действий против депутатов Рады.Рассматривать такие представления предлагается следственным судьям апелляционного суда, решения которых можно будет оспаривать. Кроме того, вносить в реестр сведения о правонарушениях депутата предлагается также генпрокурору.Изменения не касаются иммунитета парламентария на результаты голосования и высказывания, кроме оскорблений или клеветы.Среди авторов законопроекта указаны депутаты от фракции "Слуга народа" Галина Янченко, председатель правоохранительного комитета Денис Монастырский, председатель фракции Давид Арахамия, первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко."Привлечение к ответственности, вручение подозрения, проведения обыска, ограничение права на телефонную и другую корреспонденцию, простыми словами, получить доступ к прописке и арестовать - для этого у нас есть генеральный прокурор Украины. На соответствующем основании он вносит в ЕРДР заявления, он потом обращается в суд, чтобы такое действие провести", - отметил на пресс-конференции депутат от "Слуги народа" Александр Качура.Депутаты планируют принять данный законопроект до вступления в силу отмены неприкосновенности в январе 2020 года.Как сообщали Українські новини, 10 октября 48 депутатов предложили Раде разрешить правоохранителям согласовывать следственные действия против парламентариев с генпрокурором.3 сентября Рада отменила депутатскую неприкосновенность с 2020 года.