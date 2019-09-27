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27 сентября 2019, пятница, 12:14 193
Верховная Рада и партии 2019-09-27T12:21:33+03:00
Українські Новини
Помощницами депутатов "Слуги народа" стали инста-блогерша и жена

Помощницами депутатов "Слуги народа" стали инста-блогерша и жена

Тистык Ростислав и Ольга Гадовская. Фото: Facebook/Rostyk Tistyk и Instagram/olichka_gadovska
Тистык Ростислав и Ольга Гадовская. Фото: Facebook/Rostyk Tistyk и Instagram/olichka_gadovska

Депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Ростислав Тистык назначил одним из своих помощников 24-летнюю инста-блогершу Ольгу Гадовскую, а Юрий Корявченков свою жену - Корявченкову Татьяну.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Гадовская работает у депутата по срочному трудовому договору на постоянной основе.

Сообщается, что за жизнью блогерши следят 10 тысяч подписчиков, для которых на своей странице в Instagram девушка публикует фото из спортзала и отдыха.

По образованию Гадовская юрист и весной этого года она закончила магистратуру Львовского государственного университета внутренних дел.

Во время проведения презедентсткой кампании Гадовская активно поддерживала Зеленского. 

Тем временем экс-кварталовец и депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков взял себе в помощники собсвтенную жену.

Татьяна Корявченкова работает на общественных началах. 

Как сообщали Українські Новини, 22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко. Также сын помощника Зеленского Шефира работает помощником у депутата от "Слуги народа".

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