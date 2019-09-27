Помощницами депутатов "Слуги народа" стали инста-блогерша и жена

Депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Ростислав Тистык назначил одним из своих помощников 24-летнюю инста-блогершу Ольгу Гадовскую, а Юрий Корявченков свою жену - Корявченкову Татьяну.\r\nОб этом сообщает Радио Свобода.\r\nГадовская работает у депутата по срочному трудовому договору на постоянной основе.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nСообщается, что за жизнью блогерши следят 10 тысяч подписчиков, для которых на своей странице в Instagram девушка публикует фото из спортзала и отдыха.\r\n\r\nПо образованию Гадовская юрист и весной этого года она закончила магистратуру Львовского государственного университета внутренних дел.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВо время проведения презедентсткой кампании Гадовская активно поддерживала Зеленского. \r\nТем временем экс-кварталовец и депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков взял себе в помощники собсвтенную жену.\r\nТатьяна Корявченкова работает на общественных началах. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко. Также сын помощника Зеленского Шефира работает помощником у депутата от "Слуги народа".