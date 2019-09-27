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27 сентября 2019, пятница, 11:46 1370
Политика 2019-09-27T12:19:34+03:00
Українські Новини
Сын первого помощника президента Никита Шефир стал помощником депутата от "Слуги народа"

Сын первого помощника президента Никита Шефир стал помощником депутата от "Слуги народа"

Сын первого помощника президента Сергея Шефира работает помощником народного депутата от "Слуги народа" Юрия Кисель. Этот факт обнаружили журналисты проекта Радио Свобода "Ньюзрум".

Как говорится на сайте Верховной Рады, Никита Шефир оформлен по срочному трудовому договору на постоянной основе.

В этом году он окончил факультет "международного бизнеса" Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Во время президентских выборов Никита Шефир работал в команде кандидата Владимира Зеленского.

Юрий Кисель попал в Верховную Раду 9-го созыва под 43 номером в списке партии "Слуга народа".

Сейчас он является председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры и имеет четыре помощника (одного из срочному трудовому договору на постоянной основе и трех на общественных началах).

21 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил своего бизнес-партнера и соучредителя студии "Квартал 95" Сергея Шефира своим первым помощником.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Партия "Слуга народа" Сергей Шефир

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