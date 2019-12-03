Рада дозволила помічникам депутатів паралельно займатися іншою оплачуваною діяльністю

Верховна Рада дозволила помічникам депутатів парламенту паралельно займатися іншим оплачуваним видом діяльності.

За ухвалення законопроекту №2313-2 за основу проголосували 318 депутатів при мінімально необхідних 226, в цілому - 321 депутат, передають Українські Новини.



Згідно йому, помічники-консультанти депутатів, працівники секретаріатів голови Ради, секретаріатів його заступників, секретаріатів фракцій і груп звільняються від дотримання заборони на суміщення своїх посад з іншою оплачуваною діяльністю.



Також зазначені особи звільняються від обов'язку зберігати політичну нейтральність.



Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок Рада прийняла в 1-му читанні законопроект про дозвіл правоохоронцям погоджувати слідчі дії проти парламентаріїв з генеральним прокурором.



Раніше помічницями депутатів "Слуги народу" стали інста-блогерша і дружина.



Крім того, 22-річна модель стала особистим помічником 47-річного депутата Миколи Тищенка.



Також син помічника Зеленського Шефіра працює помічником у депутата від "Слуги народу".