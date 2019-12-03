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03 грудня 2019, вівторок, 20:27 20
Верховна Рада і партії 2019-12-03T20:28:13+02:00
Українські Новини
Рада дозволила помічникам депутатів паралельно займатися іншою оплачуваною діяльністю

Рада дозволила помічникам депутатів паралельно займатися іншою оплачуваною діяльністю

Верховна Рада, Помічники депутатів, Рада 9 скликання
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада дозволила помічникам депутатів парламенту паралельно займатися іншим оплачуваним видом діяльності.

За ухвалення законопроекту №2313-2 за основу проголосували 318 депутатів при мінімально необхідних 226, в цілому - 321 депутат, передають Українські Новини.

Згідно йому, помічники-консультанти депутатів, працівники секретаріатів голови Ради, секретаріатів його заступників, секретаріатів фракцій і груп звільняються від дотримання заборони на суміщення своїх посад з іншою оплачуваною діяльністю.

Також зазначені особи звільняються від обов'язку зберігати політичну нейтральність.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок Рада прийняла в 1-му читанні законопроект про дозвіл правоохоронцям погоджувати слідчі дії проти парламентаріїв з генеральним прокурором.

Раніше помічницями депутатів "Слуги народу" стали інста-блогерша і дружина.

Крім того, 22-річна модель стала особистим помічником 47-річного депутата Миколи Тищенка.

Також син помічника Зеленського Шефіра працює помічником у депутата від "Слуги народу".

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