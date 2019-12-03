Мы хотим Ruxit: Пристайко рассказал об ожиданиях от встречи "нормандской четверки"

Об этом он сказал в ответ на вопрос об ожиданиях от встречи лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в интервью британскому телеканалу Sky News, передают Українськi Новини.

"Я даже придумал слово - Ruxit. Оно не имеет ничего общего с Brexit. Но это то, чего мы ожидаем: мы хотим, чтобы Россия оставила Украину (в покое). Это то, чего мы пытаемся достичь. Поможет ли эта встреча - увидим, мы надеемся", - сказал Пристайко.

Пристайко пребывает в Лондоне (Великобритания) с рабочим визитом для участия в конференции NATO Engages и встреч с министрами стран - членов и партнеров альянса.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский ожидает, что на встрече лидеров стран "нормандского формата" удастся договориться о конкретных сроках обмена в формате "всех на всех" и деоккупации временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей.

Тем временем Заленский предложил новый формат переговоров по Крыму между Украиной, Россией и США. А в России угрожали выходом ряда областей из состава Украины. После чего в МИД Украины отреагировали на угрозы председателя Госдумы России.