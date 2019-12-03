Ми хочемо Ruxit: Пристайко розповів про очікування від зустрічі "нормандської четвірки"

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує від Росії "Ruxit".

Про це він сказав у відповідь на запитання про очікування від зустрічі лідерів "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, передають Українські Новини.

"Я навіть придумав слово - Ruxit. Воно не має нічого спільного з Brexit. Але це те, чого ми очікуємо: ми хочемо, щоб Росія залишила Україну (у спокої). Це те, чого ми намагаємося досягти. Чи допоможе ця зустріч - побачимо, ми сподіваємося", - сказав Пристайко.

Пристайко перебуває в Лондоні (Великобританія) з робочим візитом для участі в конференції NATO Engages і зустрічей з міністрами країн - членів і партнерів альянсу.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський сподівається, що на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" вдасться домовитися про конкретні терміни обміни у форматі "всіх на всіх" і деокупації тимчасово непідконтрольних владі територій Донецької та Луганської областей.

Тим часом Заленський запропонував новий формат переговорів по Криму між Україною, Росією та США. А в Росії погрожували виходом низки областей зі складу України., Після чого в МЗС України відреагували на погрози голови Держдуми Росії.