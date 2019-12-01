В России пригрозили Украине потерей новых территорий

В то время, как в России ликвидировали движение "За права человека", председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что в Украине постоянно ущемляются права русских, венгров и поляков, что может привести к выходу из состава Украины ряда областей.

Об этом Володин заявил в ответ на то, что украинская делегация не дала выступить на форуме ООН по вопросам меньшинств так называемому депутату от аннексированного Россией Крыма Руслану Бальбеку. Заявление обнародовано на сайте Госдумы РФ.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", — сказал Володин.

При этом он порекомендовал Украине брать пример с России, которая якобы уважает другие языки, хотя еще в 2018 году в аннексированном Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения.

"Нужно не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева, показывая неуважение и к международной площадке ООН, и к важности обсуждаемой темы, а брать от других стран лучшие практики. К примеру, после воссоединения с Россией в Крыму закреплено три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский. В Государственную Думу избираются представители различных народов и народностей. Мы этим дорожим. Это наша сильная сторона – уважение ко всем народам нашей страны", — добавил представитель РФ.

Как сообщали Українські Новини, согласно докладу НАТО, Россия ответственна за нарушение прав человека в Украине и Грузии.

Кроме того, Amnesty International заявила об ухудшении ситуации с правами человека в Крыму.