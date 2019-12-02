Зеленский рассказал, кто поможет вернуть Крым в новом формате переговоров

Ранее в интервью немецкому изданию Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он допускает обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, а в другом интервью предложил новый формат переговоров по Крыму между Украиной, Россией и США.

Об этом он заявил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки могут помочь Киеву в возвращении аннексированного Россией Крыма.

"Думаю, что в деле с Крымом могли бы помочь США. Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", - сказал он.

Украинский президент отметил, что будет поднимать этот вопрос на нормандской встречи.

"Я спрошу на саммите, можем ли мы говорить о Крыме в этом кругу. Если нет, то мне бы хотелось, чтобы мы согласовали еще какой-то формат. Эта наша территория, и я бы хотел, чтобы она к нам вернулась", - заявил он.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский ожидает, что на встрече лидеров стран "нормандского формата" удастся договориться о конкретных сроках обмена в формате "всех на всех" и деоккупации временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей.