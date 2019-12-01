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01 декабря 2019, воскресенье, 20:57 2410
Внешняя политика 2019-12-01T21:14:19+02:00
Українські Новини
В МИД Украины отреагировали на угрозы председателя Госдумы России

В МИД Украины отреагировали на угрозы председателя Госдумы России

Украино-российские отношения, МИД, Угрозы, Российская оккупация

Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар выступает за расследование высказываний председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина об угрозах выхода областей из состава Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Надо, чтобы правоохранительные органы Украины изучили указанные высказывания российского чиновника на предмет нарушения законодательства Украины. По моему мнению, тянет на криминал!" - сказал Боднар.

Ранее председатель Госдумы заявлял, что национализм в Украине приведет к отделению областей.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - говорится в сообщении пресс-службы Федерального Собрания со ссылкой на его слова.

Дипломат отметил, что заявления Володина наполнены штампами и манипуляциями.

"Первое, формулировка "малые народы" никогда не использовалось в Украине, поскольку все народы, этносы, этнические группы абсолютно равны в своих правах, пользуются одинаковыми гарантиями защиты. Зато в России доминирует подобное дискриминационное разделение на т.н. "большие" и "малые" народы, соответственно, с "большими" и "малыми" правами", - подчеркивает замминистра.

Боднар считает такое высказывание провокационным и стремящимся разжечь межнациональную вражду в Украине и заявляет, что права национальных меньшинств в полной мере обеспечены в стране, в то время как в России нет украинских школ и была закрыта украинская библиотека.

"Кроме того, российские оккупанты системно уничтожают украинское и крымскотатарское образование на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Автономной Республике Крым. За почти 6 лет оккупации в 76 (!) раз уменьшилось количество учеников в Крыму, которые учились на украинском языке: с 13 тыс. учеников осталось всего лишь 172 ученика", - указывает дипломат.

Замминистра отмечает, что заявления Володина являются попыткой отвлечь внимание мировой общественности от дискриминации и притеснения прав жителей в аннексированном Крыму.

Как сообщали Українськi Новини, 27 ноября министр иностранных дел Вадим Пристайко отреагировал на то, что Apple в приложении "Погода" называет Крым российской территорией, указав, что международная политика - это не сильная сторона компании. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс также призвал американскую компанию Apple к прекращению манипуляций о границах Крыма

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