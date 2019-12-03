Появилось фото второго подозреваемого в покушении на Соболева

Бывший депутат Игорь Мосийчук показал фото второго подозреваемого, участвовавшего в расстреле автомобиля депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его 3-летний сын Александр. Его он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Это - Евгений Семенов. Второй подозреваемый в покушении на Вячеслава Соболева и убийстве его сына Александра. Он родился в Одесской области, учился в Одесском мореходном училище. В 2017-м стал добровольцем УДА", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, 1 декабря, в центре Киева неизвестный стрелял в автомобиль и убил 3-летнего ребенка Соболева на улице Льва Толстого в Киеве.

Внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе.

Тем временем полиция нашла оружие, из которого убили 3-летнего сына Соболева, а также отрабатывает 3 основных версии убийства.

Задержанные по подозрению в убийстве ребенка служили в батальоне "Правого сектора" на Донбассе и один из них был награжден государственными наградами.