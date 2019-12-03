В Киеве из-за легкого снегопада автомобили стоят в огромных пробках на Правом берегу

Во вторник, 3 декабря, в Киеве образовались значительные пробки на дорогах. Об этом сообщает Google Maps.

На правом берегу пробки образовались на улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Набережно-Рыбальская, проспекте Победы, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Шевченко, улице Набережно-Крещатицкая, Набережном шоссе.

Затруднено движение транспорта на улице Жилянская, возле станции метро "Университет", "Вокзальная", "Площадь Льва Толстого", на улице Михаила Бойчука, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улице Вячеслава Чорновила. Пробки зафиксированы на Дарницком мосту и мосту имени Патона.

Как сообщали Українські Новини, сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом. Также полиция предупредила автомобилистов об опасности и посоветовала переждать непогоду.

В Киев пришла настоящая зима не только по календарю - сегодня Киев засыпало пушистым белым снегом, а на дорогах появились частые ДТП и пробки из-за сложных погодных условий