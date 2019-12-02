підписатися на розсилку
23.8 24.1
26 26.55
˟
02 грудня 2019, понеділок, 23:38 6
Суспільство 2019-12-03T00:15:01+02:00
Українські Новини
Сніг і ожеледь: поліція попередила водіїв про небезпеку і порадила перечекати негоду

Сніг і ожеледь: поліція попередила водіїв про небезпеку і порадила перечекати негоду

Зима в Україні, сніг в Києві, Складні погодні умови
Зима, дорога. Фото: facebook.com/kyivpatrol/
Зима, дорога. Фото: facebook.com/kyivpatrol/

У Київ прийшла справжня зима не тільки за календарем - сьогодні Київ засипало пухнастим білим снігом а на дорогах з'явилися часті ДТП та пробки з-за складних погодних умов. Про небезпеку на дорогах попередила та прес-служба патрульної поліції Києва на своїй сторінці в Facebook.

"Згідно з прогнозами, варто готуватися до негоди – снігу і ожеледиці. Уважно стежте за прогнозами погоди, а також враховуйте дорожні умови, коли сідаєте за кермо своїх транспортних засобів", – йдеться в пості.

Правоохоронці закликали водіїв по можливості утримуватися від поїздок, перечікувати негоду. Також вони порадили під час руху:

  • дотримуватися безпечного швидкісного режиму та дистанції;

  • відмовитися від ризикованих маневрів;

  • знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;

  • збільшити дистанцію між автомобілями;

  • під час сильної негоди вмикати протитуманні ліхтарі (якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу);

  • при зупинці обов'язково включати аварійну світлову сигналізацію;

  • користуватися засобами пасивної безпеки як для дорослих, так і дітей;

  • з особливою обережністю рухатися по мостам, естакадах, а також на підйомах і спусках.

 

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків наступаюча зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою. Тим часом, синоптики дали прогноз погоди на весь грудень з хуртовинами, снігопадами і морозами до-20.

Більше новин про: Зима в Україні сніг в Києві Складні погодні умови

Архів
Новини
У Києві відкриють рух на Хрещатику у вихідні та святкові дні 23:55
Сніг і ожеледь: поліція попередила водіїв про небезпеку і порадила перечекати негоду 23:38
На Волині у лісництві вночі застрелили 7 ланей 23:18
Зеленський затвердив рішення РНБО про посилення енергобезпеки 22:55
"Слуга народу" визначилася з кандидатурою замість скандального глави міжнародного комітету Яременка 22:10
більше новин
Мінімальна пенсія зросла на 74 гривні, максимальна – на 740: хто отримав надбавку 05:59 Список
Суддя Ємельянов заявив, що не причетний до замаху на Соболєва, при якому загинула дитина 16:18
В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса, через проблеми з безпекою руху, - директор інституту чорної металургії 12:59
Влада ігнорує інтереси українців у питанні легалізації азартних ігор, - ЗМІ 12:15
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
більше новин
Екс-депутат Володимир Пилипенко: "Дуже спішили отримати владу" 16:38
Україна не проти прийняти до складу "пару російських областей" в якості історичної справедливості, - Кулеба 09:01 Карта
Газ для населення з травня 2020 буде за ринковою ціною, - Оржель 12:55
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
"Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020 14:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok