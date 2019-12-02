Сніг і ожеледь: поліція попередила водіїв про небезпеку і порадила перечекати негоду

У Київ прийшла справжня зима не тільки за календарем - сьогодні Київ засипало пухнастим білим снігом а на дорогах з'явилися часті ДТП та пробки з-за складних погодних умов. Про небезпеку на дорогах попередила та прес-служба патрульної поліції Києва на своїй сторінці в Facebook.

"Згідно з прогнозами, варто готуватися до негоди – снігу і ожеледиці. Уважно стежте за прогнозами погоди, а також враховуйте дорожні умови, коли сідаєте за кермо своїх транспортних засобів", – йдеться в пості.

Правоохоронці закликали водіїв по можливості утримуватися від поїздок, перечікувати негоду. Також вони порадили під час руху:

дотримуватися безпечного швидкісного режиму та дистанції;

відмовитися від ризикованих маневрів;

знижувати швидкість при наближенні до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;

збільшити дистанцію між автомобілями;

під час сильної негоди вмикати протитуманні ліхтарі (якщо вони передбачені конструкцією транспортного засобу);

при зупинці обов'язково включати аварійну світлову сигналізацію;

користуватися засобами пасивної безпеки як для дорослих, так і дітей;

з особливою обережністю рухатися по мостам, естакадах, а також на підйомах і спусках.

Нагадаємо, згідно з прогнозами синоптиків наступаюча зима буде з рекордними морозами, снігопадами, але в цілому досить теплою. Тим часом, синоптики дали прогноз погоди на весь грудень з хуртовинами, снігопадами і морозами до-20.