Суд оставил в силе домашний арест Кондзели

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение суда, который отправил под домашний арест начальницу департамента Офиса Президента Светлану Кондзелю. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. "Оставили меру пресечения без изменений", - сказали в ведомстве. Таким образом апелляционная палата отказала САП в удовлетворении апелляции. Прокуратура настаивала на аресте Кондзели. Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал имущество возможной соучастницы Кондзели в мошенническом завладении $150 тыс. Ранее, 12 ноября, НАБУ задержало руководителя департамента Офиса Президента Кондзелю и еще 2 гражданских по подозрению в мошенническом завладении 150 тыс. долларов. А 15 ноября Высший антикоррупционный суд отправил под домашний арест Кондзелю.