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02 декабря 2019, понедельник, 21:54 196
Судебная власть 2019-12-02T21:54:02+02:00
Українські Новини
Суд оставил в силе домашний арест Кондзели

Суд оставил в силе домашний арест Кондзели

Светлана Кондзеля, Домашний арест, Высший антикоррупционный суд
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение суда, который отправил под домашний арест начальницу департамента Офиса Президента Светлану Кондзелю.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Оставили меру пресечения без изменений", - сказали в ведомстве.

Таким образом апелляционная палата отказала САП в удовлетворении апелляции.

Прокуратура настаивала на аресте Кондзели.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал имущество возможной соучастницы Кондзели в мошенническом завладении $150 тыс.

Ранее, 12 ноября, НАБУ задержало руководителя департамента Офиса Президента Кондзелю и еще 2 гражданских по подозрению в мошенническом завладении 150 тыс. долларов.

А 15 ноября Высший антикоррупционный суд отправил под домашний арест Кондзелю.

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