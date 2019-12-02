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02 декабря 2019, понедельник, 19:08 10
Выборы 2019-12-02T19:08:02+02:00
Українські Новини
ЦИК разрешил менять место голосования онлайн и сразу на два тура

ЦИК разрешил менять место голосования онлайн и сразу на два тура

ЦИК, Местные выборы, Выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила менять место голосования онлайн и сразу на два тура.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

На очередном заседании комиссия утвердила порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

Теперь избиратели смогут подавать заявление о временном изменении места голосования в электронной форме. Кроме того, избиратели смогут менять место голосования сразу на два тура, получать удостоверение об изменении в электронной форме на указанный адрес электронной почты.

Председатель комиссии Олег Диденко отметил, что для создания обновленного порядка изменения места голосования привлекалось общественное и экспертное мнение, проводились открытые совещания. Кроме того, Службе распорядителя Государственного реестра избирателей поручено обеспечить разработку и внедрение электронного сервиса для реализации обновленного порядка.

Как сообщали Українськi Новини, 25 ноября в Украине начался процесс выдвижения кандидатов на местные выборы, которые состоятся 29 декабря.

Ранее Дубинский заявил, что без реформ и посадок "Слуга Народа" может проиграть местные выборы.

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