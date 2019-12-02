ЦИК разрешил менять место голосования онлайн и сразу на два тура

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила менять место голосования онлайн и сразу на два тура.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

На очередном заседании комиссия утвердила порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

Теперь избиратели смогут подавать заявление о временном изменении места голосования в электронной форме. Кроме того, избиратели смогут менять место голосования сразу на два тура, получать удостоверение об изменении в электронной форме на указанный адрес электронной почты.

Председатель комиссии Олег Диденко отметил, что для создания обновленного порядка изменения места голосования привлекалось общественное и экспертное мнение, проводились открытые совещания. Кроме того, Службе распорядителя Государственного реестра избирателей поручено обеспечить разработку и внедрение электронного сервиса для реализации обновленного порядка.

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