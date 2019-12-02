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02 грудня 2019, понеділок, 19:08 8
Вибори 2019-12-02T19:10:20+02:00
Українські Новини
ЦВК дозволила змінювати місце голосування онлайн і відразу на два тури

ЦВК дозволила змінювати місце голосування онлайн і відразу на два тури

ЦВК, Місцеві вибори, Голосування

Центральна виборча комісія (ЦВК дозволила змінювати місце голосування онлайн і відразу на два тури.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

На черговому засіданні комісія затвердила порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси.

Тепер виборці зможуть подавати заяву про тимчасову зміну місця голосування в електронній формі. Крім того, виборці зможуть змінити місце голосування відразу на два тури, отримавши посвідчення про зміну в електронній формі на вказану адресу електронної пошти.

Голова комісії Олег Діденко зазначив, що для створення оновленого порядку зміни місця голосування залучали суспільну і експертну думку, проводилися відкриті наради. Крім того, Службі розпорядника Державного реєстру виборців доручено забезпечити розробку та запровадження електронного сервісу для реалізації оновленого порядку.

Як повідомляли Українські Новини, 25 листопада в Україні розпочався процес висунення кандидатів на місцеві вибори які відбудуться 29 грудня.

Раніше Дубинський заявив, що без реформ і посадок "Слуга Народу" може програти місцеві вибори.

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