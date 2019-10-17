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17 октября 2019, четверг, 10:38 475
Выборы 2019-10-17T10:38:21+03:00
Українські Новини
Без реформ и посадок "Слуга Народа" может проиграть местные выборы, - Дубинский

Без реформ и посадок "Слуга Народа" может проиграть местные выборы, - Дубинский

Александр Дубинский. Фото: facebook.com/dubinskyi
Александр Дубинский. Фото: facebook.com/dubinskyi

Партия "Слуга народа" может уже весной начать договариваться с местными элитами из-за падения своей популярности. Об этом сообщает народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

"Вчера на фракции обсуждали в кулуарах с одним умным товарищем дальнейшие наши перспективы - если дальше все будет без реальных реформ, снижения тарифов, справедливого суда и посадок, но с фискализацией малого бизнеса. Пришли к выводу, что к весне нам придется создавать аналог партии "Наш Край", и договариваться с местными элитами, чтобы не проиграть местные выборы", - написал он.

Он добавил, что "Кононенко, Москаленко, Грановскому, Кернесу, Труханову, Райнину и другим товарищам из бывших можно не переживать". "Все еще у них впереди", - подытожил Дубинский.

Как сообщали Українські Новини, рейтинг Зеленского падает, а у Бойко и Тимошенко - растет.

А по данным сентябрьского опроса, Зеленскому доверяли 79,4% граждан. В июле сообщалось, что у партии Зеленского 44,4%, а платформа Бойко выросла до 13,3%.

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