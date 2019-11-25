Сегодня в Украине начался процесс выдвижения кандидатов на местные выборы

Сегодня, 25 ноября, в Украине начинается процесс выдвижения кандидатов на местные выборы, которые состоятся 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, сообщается, что предоставление документов в территориальные избирательные участки для регистрации кандидатов продлится до 4 декабря включительно.

"Сегодня, 25 ноября, в соответствии с календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 29 декабря 2019, начинается процесс выдвижения кандидатов", - говорится в сообщении.

В ЦИК также сообщают, что предоставление документов в территориальные избирательные участки для регистрации кандидатов продлятся до 4 декабря включительно.

Отмечается, что около 22 политических партий подали в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в первых местных выборах.

Как сообщали Українські Новини, рейтинг Зеленского падает, а у Бойко и Тимошенко - растет.

Ранее Дубинский заявил, что без реформ и посадок "Слуга Народа" может проиграть местные выборы.