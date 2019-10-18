Первые выборы в объединенных общинах пройдут перед новым годом: ЦИК назначил дату

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов, а также соответствующих председателей и мэров в 6 объединенных территориальных общинах (ОТО) в 4 областях на 29 декабря.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИКа, передают Українські Новини.

Назначены выборы в 3 сельских, 1 поселковой и 2 городских общинах в Днепропетровской, Львовской, Сумской и Черновицкой областях.

Кроме того, рассмотрев обращение Днепропетровской областной государственной администрации относительно принятия комиссией решения о назначении дополнительных выборов депутатов сельских и поселковых советов объединенных территориальных общин, присоединившихся к соответствующим ОТО, комиссия установила дополнительные выборы на 29 декабря в Карповский сельский совет Широковского района, Божедаровский сельсовет Криничанского района и Софиевский поселковый совет Софиевского района Днепропетровской области.

При этом ЦИК объявил начало избирательного процесса дополнительных выборов с 9 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, украинцам могут разрешить менять место голосования в электронной форме и без прописки.

А 4 октября Рада назначила новый состав ЦИКа из 17 членов.