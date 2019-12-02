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02 декабря 2019, понедельник, 16:00 607
Общество 2019-12-02T17:15:02+02:00
Українські Новини
В Украине создали централизованные запасы сыворотки против дифтерии

В Украине создали централизованные запасы сыворотки против дифтерии

Дифтерия, сыворотка

После того, как на 15 ноября в Украину поставлено 200 флаконов сыворотки против дифтерии, в ноябре был получено также 250 флаконов сыворотки против дифтерии в качестве гуманитарной помощи.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"В ноябре Украина получила в качестве гуманитарной помощи 250 флаконов дифтерийного антитоксина. 150 из них были переданы от ПРООН и еще 100 предоставило Посольство Республики Индия в Украине", - говорится в нем.

Согласно сообщению, по состоянию на 29 ноября создан централизованный запас сыворотки, что позволит, в случае необходимости, оперативно предоставлять необходимое количество доз для лечения.

Дополнительно сыворотка будет распределена и доставлена в регионы в ближайшее время. В частности указывается, что 38 флаконов дифтерийного антитоксина уже предоставлены Закарпатской области.

Также в регионах еще остается запас сыворотки, который был получен в качестве гуманитарной помощи в августе 2019 от Всемирной организации здравоохранения. Дифтерийный антитоксин используется исключительно для лечения дифтерии. Количество доз и необходимость введения определяется врачом.

Как сообщали Українськi Новини, в Ужгороде из больницы выписали последних двух студентов, госпитализированных с дифтерией.

Тем временем в Украине возможна эпидемия дифтерии, всего половина украинцев сделали прививки. Из-за катастрофического уровня вакцинации Украине грозят страшные эпидемии полиомиелита, кори и дифтерии.

Кроме того, был опубликован график вакцинации в Украине: когда и какие прививки нужно делать детям и взрослым.

Также в Украине зафиксировали первый случай полиомиелита. Нужно знать симптомы, мифы и профилактику заболевания, чтобы уберечь себя и своих родных. 

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