В Украине создали централизованные запасы сыворотки против дифтерии

После того, как на 15 ноября в Украину поставлено 200 флаконов сыворотки против дифтерии, в ноябре был получено также 250 флаконов сыворотки против дифтерии в качестве гуманитарной помощи.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"В ноябре Украина получила в качестве гуманитарной помощи 250 флаконов дифтерийного антитоксина. 150 из них были переданы от ПРООН и еще 100 предоставило Посольство Республики Индия в Украине", - говорится в нем.

Согласно сообщению, по состоянию на 29 ноября создан централизованный запас сыворотки, что позволит, в случае необходимости, оперативно предоставлять необходимое количество доз для лечения.

Дополнительно сыворотка будет распределена и доставлена в регионы в ближайшее время. В частности указывается, что 38 флаконов дифтерийного антитоксина уже предоставлены Закарпатской области.

Также в регионах еще остается запас сыворотки, который был получен в качестве гуманитарной помощи в августе 2019 от Всемирной организации здравоохранения. Дифтерийный антитоксин используется исключительно для лечения дифтерии. Количество доз и необходимость введения определяется врачом.

Как сообщали Українськi Новини, в Ужгороде из больницы выписали последних двух студентов, госпитализированных с дифтерией.

Тем временем в Украине возможна эпидемия дифтерии, всего половина украинцев сделали прививки. Из-за катастрофического уровня вакцинации Украине грозят страшные эпидемии полиомиелита, кори и дифтерии.

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