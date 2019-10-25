В Украине зафиксировали первый случай полиомиелита: симптомы, мифы и как не заболеть

В Украине, в Волынской области, зафиксировали первый подтвержденный случай вакциноассоциированного паралитического полиомиелита у двухлетнего ребенка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

Отмечается, что ребенок был не вакцинирован, родители умышленно отказались от прививок от полиомиелита. В Украине последние случаи болезни фиксировали в 2015 и 2017 годах.

Минздрав отмечает, что единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни это вакцинация, поскольку специфического лечения не существует.

Источником болезни может стать человек, который болеет или переносит вирус бессимптомно. Путями передачи считаются фекально-оральный (грязные руки, вода, зараженная пища, экскременты) и воздушно-капельный.

Симптомы: в большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса.

Инкубационный период болезни составляет 2-35 суток, чаще 7-14 дней.

Классифицируют такие виды болезни: с поражением центральной нервной системы (ЦНР) и без поражения. Отмечается, что даже нетипичный полиомиелит (без поражения ЦНР) способен сильно навредить больному.

Мифы и опровержения о прививках против полиомиелита:

ОПС содержит возбудители ВИЧ

Ни одного известного прецедента медицине не было известно. Этот миф был спровоцирован журналистами из-за распространения квазиисследований, которые касались создания вакцины.

ИПВ может вызвать полиомиелит

Вакцина содержит мертвый вирус, который не способен спровоцировать болезнь в вакцинированного.

"Живой" вирус в вакцине ОПС будет размножаться

Оральная "живая" поливакцина содержит ослабленный вирус. Риск того, что он начнет размножаться и человек заболеет мизерный.

Дикий вирус полиомиелита исчез и сейчас болезнь распространяется только через вакцину

Дикие поливирусы - это вирусы, которые существуют в окружающей среде. По информации ВОЗ в природе существует 3 типа диких поливирусов. Уничтоженным считается только 2 тип, который фиксировали последний раз в Индии, в 1999 году. Однако других два - 1-го и 3-го типа, это именно те поливирусы, которые провоцируют паралитический полиомиелит.

Почему вакцины являются безопасными?

Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита использует несколько вакцин для борьбы с этой болезнью. В Украине применяется два типа - инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ) и оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ). Обе вакцины закупаются через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и имеют переквалификацию Всемирной организации здравоохранения, которая гарантирует качество и постоянный контроль за производителями.

"ОПС одна из самых безопасных вакцин, которую изобрело человечество и применяется для иммунизации новорожденных. Она настолько безопасна, что ее можно использовать, даже когда ребенок болен. ОПС используется несколько раз для достижения максимального иммунитета привитого, однако с увеличением количества прививок не увеличиваются риски побочных эффектов", - объясняют на сайте ВОЗ.

Где, когда и кому стоит вакцинироваться?

Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения малыша. Прививки обязательно нужно проводить комплексно, не пропуская ни для увеличения резистентности организма к болезни.

1 доза - 2 месяц жизни ребенка.

2 доза - 4 месяц.

3 доза - 6 месяц.

4 доза - 18 месяц.

5 доза - 6 лет.

6 доза - 14 лет.

Бесплатная вакцинация против полиомиелита проводится у семейного врача или педиатра в государственных медицинских учреждениях, а также частных, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины.

Как сообщали Українські Новини, из-за катастрофического уровня вакцинации Украине грозят страшные эпидемии полиомиелита, кори и дифтерии.

Кроме того, в Киеве впервые за последние несколько лет зафиксировали случай заболеваемости на дифтерию. Ситуацию усугубляет тот факт, что в Украине не хватает сыворотки против дифтерии.