В Украине зафиксировали первый случай полиомиелита: симптомы, мифы и как не заболеть

В Украине, в Волынской области, зафиксировали первый подтвержденный случай вакциноассоциированного паралитического полиомиелита у двухлетнего ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения. Отмечается, что ребенок был не вакцинирован, родители умышленно отказались от прививок от полиомиелита. В Украине последние случаи болезни фиксировали в 2015 и 2017 годах. Минздрав отмечает, что единственный путь обезопасить себя и своих детей от последствий этой болезни это вакцинация, поскольку специфического лечения не существует. Источником болезни может стать человек, который болеет или переносит вирус бессимптомно. Путями передачи считаются фекально-оральный (грязные руки, вода, зараженная пища, экскременты) и воздушно-капельный. Симптомы: в большинстве случаев болезнь сначала протекает незаметно, что ухудшает шансы больного на выздоровление, затем появляются признаки, которые носят разный характер, зависящий от формы вируса. Инкубационный период болезни составляет 2-35 суток, чаще 7-14 дней. Классифицируют такие виды болезни: с поражением центральной нервной системы (ЦНР) и без поражения. Отмечается, что даже нетипичный полиомиелит (без поражения ЦНР) способен сильно навредить больному. Мифы и опровержения о прививках против полиомиелита: ОПС содержит возбудители ВИЧ Ни одного известного прецедента медицине не было известно. Этот миф был спровоцирован журналистами из-за распространения квазиисследований, которые касались создания вакцины. ИПВ может вызвать полиомиелит Вакцина содержит мертвый вирус, который не способен спровоцировать болезнь в вакцинированного. "Живой" вирус в вакцине ОПС будет размножаться Оральная "живая" поливакцина содержит ослабленный вирус. Риск того, что он начнет размножаться и человек заболеет мизерный. Дикий вирус полиомиелита исчез и сейчас болезнь распространяется только через вакцину Дикие поливирусы - это вирусы, которые существуют в окружающей среде. По информации ВОЗ в природе существует 3 типа диких поливирусов. Уничтоженным считается только 2 тип, который фиксировали последний раз в Индии, в 1999 году. Однако других два - 1-го и 3-го типа, это именно те поливирусы, которые провоцируют паралитический полиомиелит. Почему вакцины являются безопасными? Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита использует несколько вакцин для борьбы с этой болезнью. В Украине применяется два типа - инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ) и оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ). Обе вакцины закупаются через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и имеют переквалификацию Всемирной организации здравоохранения, которая гарантирует качество и постоянный контроль за производителями. "ОПС одна из самых безопасных вакцин, которую изобрело человечество и применяется для иммунизации новорожденных. Она настолько безопасна, что ее можно использовать, даже когда ребенок болен. ОПС используется несколько раз для достижения максимального иммунитета привитого, однако с увеличением количества прививок не увеличиваются риски побочных эффектов", - объясняют на сайте ВОЗ. Где, когда и кому стоит вакцинироваться? Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения малыша. Прививки обязательно нужно проводить комплексно, не пропуская ни для увеличения резистентности организма к болезни. 1 доза - 2 месяц жизни ребенка. 2 доза - 4 месяц. 3 доза - 6 месяц. 4 доза - 18 месяц. 5 доза - 6 лет. 6 доза - 14 лет. Бесплатная вакцинация против полиомиелита проводится у семейного врача или педиатра в государственных медицинских учреждениях, а также частных, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины. Как сообщали Українські Новини, из-за катастрофического уровня вакцинации Украине грозят страшные эпидемии полиомиелита, кори и дифтерии. Кроме того, в Киеве впервые за последние несколько лет зафиксировали случай заболеваемости на дифтерию. Ситуацию усугубляет тот факт, что в Украине не хватает сыворотки против дифтерии.