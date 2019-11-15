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15 ноября 2019, пятница, 12:11 119
Медицина 2019-11-15T12:11:06+02:00
Українські Новини
В МОЗ заявили, что в Украину поставлено 200 флаконов сывороток против дифтерии

В МОЗ заявили, что в Украину поставлено 200 флаконов сывороток против дифтерии

Дифтерия, сыворотка, Зоряна Скалецкая
Дифтерия. Фото: pixabay.com
Дифтерия. Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляет, что на сегодня в Украину было поставлено 200 флаконов сывороток против дифтерии.

Об этом она сказала в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передают Українськi Новини.

"На сегодня в Украину поставлено 200 сывороток", - сказала она.

По ее словам, указанного количества сывороток достаточно и они равномерно распределены по регионам.

Как сообщали Українськi Новини, в Ужгороде из больницы выписали последних двух студентов, госпитализированных с дифтерией.

Тем временем в Украине возможна эпидемия дифтерии, всего половина украинцев сделали прививки. Из-за катастрофического уровня вакцинации Украине грозят страшные эпидемии полиомиелита, кори и дифтерии.

Кроме того, был опубликован график вакцинации в Украине: когда и какие прививки нужно делать детям и взрослым.

Также в Украине зафиксировали первый случай полиомиелита. Нужно знать симптомы, мифы и профилактику заболевания, чтобы уберечь себя и своих родных. 

Больше новостей о: Дифтерия сыворотка Зоряна Скалецкая

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