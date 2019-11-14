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14 ноября 2019, четверг, 21:00 12
Происшествия 2019-11-14T21:00:52+02:00
Українські Новини
В Ужгороде студентов, заболевших дифтерией, выписали из больницы

В Ужгороде студентов, заболевших дифтерией, выписали из больницы

Ужгород, Дифтерия, вспышка дифтерии

В Ужгороде из больницы выписали последних двух студентов, госпитализированные с дифтерией. Об этом сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Закарпатской ОГА Елена Суханова в Facebook в четверг, 14 ноября.

"Двое последних студентов, которые болели дифтерией, уже выписаны из областной инфекционной больницы. Всего в медицинском учреждении прошли лечение 15 пациентов. В настоящее время все они здоровы, каждому дважды сделаны контрольные посевы. Результаты анализа показали отсутствие возбудителя дифтерии", - написала Суханова.

Ни одного нового случая этой болезни в области не зафиксировано. С момента обнаружения первого больного дифтерией в Закарпатье привились 63 тыс. 233 человека (из них 15 тыс. 646 - дети и 4 тыс. 175 - студенты.)

В целом по Украине, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, по состоянию на 13 ноября 2019 года установлены 23 клинических диагноза "дифтерия".

За период 2010-2018 годов были зарегистрированы 56 больных дифтерией. Летальных случаев зарегистрировано не было.

Как сообщали Українські Новини, в Украине возможна эпидемия дифтерии, всего половина украинцев сделали прививки.

Из-за катастрофического уровня вакцинации Украине грозят страшные эпидемии полиомиелита, кори и дифтерии.

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