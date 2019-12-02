В Україні створили централізовані запаси сироватки проти дифтерії

Після того, як на 15 листопада в Україну поставлено 200 флаконів сироватки проти дифтерії, в листопаді було отримано також 250 флаконів сироватки проти дифтерії в якості гуманітарної допомоги.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"У листопаді Україна отримала в якості гуманітарної допомоги 250 флаконів дифтерійного антитоксину. 150 з них були передані від ПРООН і ще 100 надало Посольство Республіки Індія в Україні", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, станом на 29 листопада створено централізований запас сироватки, що дозволить, у разі необхідності, оперативно надавати необхідну кількість доз для лікування.

Додатково сироватка буде розподілена і доставлена у регіони найближчим часом. Зокрема вказується, що 38 флаконів дифтерійного антитоксину вже надані Закарпатської області.

Також в регіонах ще залишається запас сироватки, який було отримано в якості гуманітарної допомоги у серпні 2019 від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Дифтерійний антитоксин використовується виключно для лікування дифтерії. Кількість доз і необхідність введення визначається лікарем.

Як повідомляли Українські Новини, в Ужгороді з лікарні виписали останніх двох студентів, госпіталізованих з дифтерією.

Тим часом в Україні можлива епідемія дифтерії, завждипро половина українців зробили щеплення. З-за катастрофічного рівня вакцинації Україні загрожують страшні епідемії поліомієліту, кору та дифтерії.

Крім того, був опублікований графік вакцинації в Україні: коли і які щеплення треба робити дітям і дорослим.

Також в Україні зафіксували перший випадок поліомієліту. Потрібно знати симптоми, міфи та профілактику захворювання, щоб уберегти себе і своїх рідних.