График вакцинации в Украине: когда и какие прививки нужно делать детям и взрослым

Для создания защиты против каждого инфекционного заболевания разработана соответствующая схема вакцинации, сообщает пресс-служба на сайте Министерства здравоохранения Украины.

При вакцинации против друга инфекций формируется пожизненный иммунитет, например, после введения 2 доз вакцины против кори, паротита, краснухи.

Иммунитет против дифтерии, столбняка и коклюша сохраняется в течение 7-10 лет. По этой причине необходимо повторное введение вакцин против этих заболеваний - ревакцинация.

Взрослым каждые 10 лет необходимо ревакцинация против столбняка и дифтерии. В некоторых странах взрослых также вакцинируют против коклюша.

Календарь прививок. Ифографика: МОЗ

Как сообщали Українські Новини, в Украине зафиксировали первый случай полиомиелита. Нужно знать симптомы, мифы и профилактику заболевания, чтобы уберечь себя и своих родных.

Напомним, Минздрав отменил возрастные ограничения для бесплатной прививки от кори, так как в 2018 году корью заболели 54 481 человек, 16 человек умерли от осложнений кори, а Украина попала в топ-3 стран с самой высокой заболеваемостью корью.