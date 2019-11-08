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08 ноября 2019, пятница, 05:55 82 Инфографика
Медицина 2019-11-08T05:55:01+02:00
Українські Новини
График вакцинации в Украине: когда и какие прививки нужно делать детям и взрослым

График вакцинации в Украине: когда и какие прививки нужно делать детям и взрослым

Грипп, Корь, Вакцинация, Полиомиелит, Дифтерия
Вакцинация. Дети. Фото: freepik
Вакцинация. Дети. Фото: freepik

Для создания защиты против каждого инфекционного заболевания разработана соответствующая схема вакцинации, сообщает пресс-служба на сайте Министерства здравоохранения Украины.

При вакцинации против друга инфекций формируется пожизненный иммунитет, например, после введения 2 доз вакцины против кори, паротита, краснухи.

Иммунитет против дифтерии, столбняка и коклюша сохраняется в течение 7-10 лет. По этой причине необходимо повторное введение вакцин против этих заболеваний - ревакцинация.

Взрослым каждые 10 лет необходимо ревакцинация против столбняка и дифтерии. В некоторых странах взрослых также вакцинируют против коклюша.

Календарь прививок. Ифографика: МОЗКалендарь прививок. Ифографика: МОЗ

Как сообщали Українські Новини, в Украине зафиксировали первый случай полиомиелита. Нужно знать симптомы, мифы и профилактику заболевания, чтобы уберечь себя и своих родных. 

Напомним, Минздрав отменил возрастные ограничения для бесплатной прививки от кори, так как в 2018 году корью заболели 54 481 человек, 16 человек умерли от осложнений кори, а Украина попала в топ-3 стран с самой высокой заболеваемостью корью.

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