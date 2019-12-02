В Одессе ищут взрывчатку в больницах, ТЦ, домах и вокзале: людей эвакуируют

Сотрудники Национальной полиции в понедельник проводят эвакуацию людей из-за сообщения о минировании железнодорожного вокзала, больниц, торговых центров (ТЦ) и жилых домов в Одессе.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области, передают Українські Новини.

Сообщение о минировании поступило в полицию анонимно на электронную почту.

На месте событий работают сотрудники следственно-оперативных групп, взрывотехники, кинологи и спасатели.

С начала текущего года в Одессе неизвестные сообщали о минировании более 300 объектов - ни одно из сообщений не подтвердилось.

Как сообщали Українські Новини, "минера" станции метро "Гидропарк" приговорили к 6 годам тюрьмы.

Ранее полиция эвакуировала людей из-за сообщения о минировании 10 объектов в Одессе.

Также недавно в Харькове искали взрывчатку в домах, ТЦ, больницах, аэропорту и вокзалах.

А во Львове полиция эвакуировала 7 тыс. человек из-за сообщений о минировании 4 ТЦ.