Держбюджет-2020 підписаний: Разумков запевнив, що терміни не прострочили

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав державний бюджет на 2020 рік.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №2000 на сайті Ради, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету-2020 до другого читання Кабмін запропонував встановити на рівні 1 093,669 млрд гривень, витрати – 1 180,099 млрд гривень.

Дефіцит держбюджету-2020 складе 2,09% ВВП, або 94,275 млрд гривень (у першому читанні дефіцит держбюджету пропонувався на рівні 95,131 млрд гривень).

Субвенція з держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми з забезпечення шкіл необхідним обладнанням становитиме 3,5 млрд гривень, на поліпшення соцзахисту окремих категорій населення – 3,8 млрд гривень.

Граничний розмір держборгу в гривневому еквіваленті становитиме 2 045,1 млрд гривень і 45,3% прогнозованого ВВП.

Обсяг платежів з погашення держборгу на 2020 рік прогнозується в сумі 282,1 млрд гривень, у тому числі погашення зовнішнього боргу – 120,3 млрд гривень, внутрішнього – 161,9 млрд гривень.

Платежі на обслуговування держборгу в 2020 заплановані на рівні 141,5 млрд гривень.

Основою для розрахунку показників проекту державного бюджету на 2020 рік був обраний сценарій макроекономічного прогнозу №1, який передбачає зростання реального ВВП на 3,7%, зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) - 5,5%, середня зарплата - 12 497 гривень.

Водночас Кабінет Міністрів затвердив середньорічний курс гривні на рівні 27 UAH/USD на 2020 рік.

(Новина доповнена коментарем Разумкова)

Разумков зазначив журналістам, що той факт, що він підписав документ 2 грудня, не є недотриманням законних термінів.

"Чи не прострочили терміни. Обробляли наші управління для того, щоб вийти на якісний документ. Це технічна робота. Плюс, це пов'язано з тим, що я був у відрядженні. Я думаю, що на бюджет це точно негативно не вплине", - сказав спікер .

Згідно з регламентом, профільний комітет має протягом 10 днів після прийняття в цілому підготувати документ, а голова Ради має до 5 днів на його підписання.

Політик відзначив раннє прийняття закону порівняно з попередніми роками.

Як повідомляли Українські Новини, 14 листопада Верховна Рада прийняла проект Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у другому читанні і в цілому. На витрати Ради у наступному році заклали два мільярди гривень.

У Держбюджеті збережено пріоритети, які закладалися спочатку: оборона і безпека, соціальний захист, охорона здоров'я, освіта, розвиток інфраструктури.