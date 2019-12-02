Выборы на Донбассе возможны только после обмена, вывода войск и перемирия, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский, который рассказал, кто поможет вернуть Крым в новом формате переговоров, также заявляет, что переход к вопросу проведения местных выборов на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей возможен после проведния полномасштабного обмена, вывода всех незаконных вооруженных формирований и оружия, а также достижения устойчивого перемирия.

Об этом он сообщил в совместном интервью немецкому изданию Der Spiegel, французскому Le Monde, американскому Time и польскому Gazeta Wyborcza, передают Українськi Новини.

"Вы должны понимать, что для меня человеческие жизни имеют первостепенное значение. Так я проводил свою избирательную кампанию, и это моя мораль. Поэтому я не понимаю, почему мы все просто обсуждаем особый статус, районы, дороги и гуманитарные конвои. Если это не игра, и мы серьезно, тогда давайте начнем с людей. Первое - это обмен пленными с обозримыми сроками. Я уверен, что Франция и Германия за это, и пока я не вижу, почему Россия могла бы быть против", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что с обменом связан затруднительный вопрос несоответствия у украинской стороны и боевиков списка заключенных.

"Вторая история, которая очень сложная, - это перемирие. На всех встречах в Минске со всеми договоренностями и объяснениями оно было среди первых, самых важных вопросов. Но даже если обстрелы сокращаются и количество жертв стало намного меньше – они не прекратись. И третий пункт, прежде чем перейти к выборам, - это полный вывод всех незаконных воинских формирований какого-либо рода, в какой-либо форме, с каким-либо оружием. Когда эти три пункта будут решены, вы увидите, хотим ли мы все закончить войну. Мы сами точно этого хотим. Но тогда мы посмотрим, действительно ли Россия этого хочет", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что выборы смогут пройти исключительно по украинскому законодательству, которое исключает наличие вооруженных людей, и предусматривает доступ партий, Центральной избирательной комиссии, наблюдателей, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, журналистов.

В то же время Зеленский затруднился ответить на вопрос о том, сможет ли Украина контролировать границу с Россией. Он заявил, что не согласен с тем, как этот вопрос разрешен в "минских договоренностях".

"Это будет самым сложным вопросом из всех, если мы когда-нибудь дойдем до его обсуждения. Я говорю честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был разрешен в Минске. В соответствии с минскими договоренностями сначала проходят выборы, затем контроль над границей. Сначала граница, потом выборы - такова позиция украинцев в целом. Но это не "минские договоренности". К сожалению, у нас есть противоречие здесь", - сказал он.

Зеленский отказался озвучить свой план на случай, если переговоры в "нормандском формате" пройдут безуспешно, однако подчеркнул, что его "план Б состоит не в том, чтобы все осталось так, как сейчас".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский допускает, что тема транзита российского газа через Украину может быть обсуждена в "нормандском формате", однако без какой-либо связи с вопросами Донбасса.

Также Зеленский ожидает, что на встрече лидеров стран "нормандского формата" удастся договориться о конкретных сроках обмена в формате "всех на всех" и деоккупации временно неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей.

Тем временем, переселенцам могут разрешить голосовать на местных выборах на Донбассе.