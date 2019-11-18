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18 ноября 2019, понедельник, 12:13 1053
Выборы 2019-11-18T12:17:07+02:00
Українські Новини
Переселенцам могут разрешить голосовать на местных выборах на Донбассе

Переселенцам могут разрешить голосовать на местных выборах на Донбассе

Переселенцы, МИД, выборы на Донбассе, Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко допускает участие внутренне перемещенных лиц в местных выборах на Донбассе с помощью электронного или дистанционного голосования.

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Хотелось бы, чтобы участие в них (выборах) принимали все, в том числе перемещенные лица. Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование. Как взять, чисто логистически, два миллиона людей и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены?", - сказал он.

Он отметил, что МИД работает над проведением выборов на этих территориях, но они не являются профессионалами в этом, выборами должна заниматься Центральная избирательная комиссия.

Пристайко отметил, что после проведения законных выборов на оккупированных территориях Донбасса и избрания нового руководства, нынешнее должно исчезнуть.

Как сообщали Українські Новини, Пристайко ранее сказал, что Украина выйдет из "минских договоренностей" в случае отсутствия прогресса в их реализации по урегулированию ситуации на Донбассе. Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) назначена на 9 декабря в Париже (Франция).

Тем временем Президент Владимир Зеленский отмечает необходимость обеспечения жильем переселенцев с Донбасса.

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