Переселенцам могут разрешить голосовать на местных выборах на Донбассе

Министр иностранных дел Вадим Пристайко допускает участие внутренне перемещенных лиц в местных выборах на Донбассе с помощью электронного или дистанционного голосования.

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Хотелось бы, чтобы участие в них (выборах) принимали все, в том числе перемещенные лица. Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование. Как взять, чисто логистически, два миллиона людей и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены?", - сказал он.

Он отметил, что МИД работает над проведением выборов на этих территориях, но они не являются профессионалами в этом, выборами должна заниматься Центральная избирательная комиссия.

Пристайко отметил, что после проведения законных выборов на оккупированных территориях Донбасса и избрания нового руководства, нынешнее должно исчезнуть.

Как сообщали Українські Новини, Пристайко ранее сказал, что Украина выйдет из "минских договоренностей" в случае отсутствия прогресса в их реализации по урегулированию ситуации на Донбассе. Встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) назначена на 9 декабря в Париже (Франция).

Тем временем Президент Владимир Зеленский отмечает необходимость обеспечения жильем переселенцев с Донбасса.