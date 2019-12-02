Вибори на Донбасі можливі тільки після обміну, виведення військ і перемир'я, - Зеленський

Президент Володимир Зеелнскій заявляє, що перехід до питання проведення місцевих виборів на тимчасово непідконтрольній території Донецької та Луганської областей можливий після проведння повномасштабного обміну, виведення всіх незаконних збройних формувань і зброї, а також досягнення стійкого перемир'я.

Про це він повідомив у спільному інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, французькому Le Monde, американському Time і польському Gazeta Wyborcza, передають Українські Новини.

"Ви маєте розуміти, що для мене людські життя мають першорядне значення. Так я проводив свою виборчу кампанію, і це моя мораль. Тому я не розумію, чому ми всі просто обговорюємо особливий статус, райони, дороги і гуманітарні конвої. Якщо це не гра, і ми серйозно, тоді давайте почнемо з людей. Перше - це обмін полоненими з доступними для огляду термінами. Я впевнений, що Франція і Німеччина за це, і поки я не бачу, чому Росія могла би бути проти", - сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що з обміном пов'язано склаждне питання невідповідності в української сторони і бойовиків списку ув'язнених.

"Друга історія, яка дуже складна, - це перемир'я. На всіх зустрічах в Мінську з усіма домовленостями і поясненнями воно було серед перших, найважливіших питань. Але навіть якщо обстріли скорочуються і кількість жертв стала набагато менша - вони не припинять. І третій пункт: перш ніж перейти до виборів, - це повне виведення всіх незаконних військових формувань будь-якого роду, в будь-якій формі, з будь-якою зброєю. Коли ці три пункти буде вирішено, ви побачите, чи хочемо ми все закінчити війну. Ми самі точно цього хочемо. Але тоді ми подивимося, чи дійсно Росія цього хоче", - сказав президент.

Він підкреслив, що вибори зможуть пройти виключно за українським законодавством, яке виключає наявність збройних людей і передбачає доступ партій, Центральної виборчої комісії, спостерігачів, Організації з безпеки і співпраці в Європі, журналістів.

Водночас Зеленський не зміг відповісти на питання про те, чи зможе Україна контролювати кордон з Росією.

Він заявив, що не згоден з тим, як це питання вирішено в "мінських домовленостях".

"Це буде найскладнішим питанням з усіх, якщо ми коли-небудь дійдемо до його обговорення. Я говорю чесно: я не згоден з тим, як це питання було вирішено в Мінську. Відповідно до "мінських домовленостей", спочатку проходять вибори, потім контроль над кордоном. Спочатку кордон, потім вибори - така позиція українців у цілому. Але це не "мінські домовленості". На жаль, у нас є протиріччя тут", - сказав він.

Зеленський відмовився озвучити свій план на випадок, якщо переговори в "нормандському форматі" пройдуть безуспішно, проте підкреслив, що його "план Б полягає не в тому, аби все залишилося так, як зараз".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський сподівається, що на зустрічі лідерів країн "нормандського формату" вдасться домовитися про конкретні терміни обміну у форматі "всіх на всіх" і деокупації тимчасово непідконтрольних владі територій Донецької та Луганської областей.

28 листопада Зеленський обговорив з Меркель "нормандську зустріч".

Тим часом Президент Володимир Зеленський і Президент Росії Володимир Путін можуть провести особисту зустріч в Парижі перед зустріччю "нормандської четвірки".