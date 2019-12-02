Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, который ранее призывал Украину научится жить с Россей, отвергает слова главы Госдумы России Вячеслава Володина о возможном выходе некоторых областей из состава Украины.

Об этом он написал в Twitter.

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато, готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - пишет Дмитрий Кулеба.

Карта Украины согласно Парижской мирной конференции 1919 года. Карта: Радио Свобода

Как сообщали Українські Новини, по мнению Дмитрия Кулебы, в случае отмены санкций против России, отменившие их страны должны будут выплатить Украине компенсацию.

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН удовлетворил требование Украины и решил рассмотреть по сути иск против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации.

Ранее в октябре министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что санкции Европейского Союза против России не могу быть отменены, пока Россия не выполнит свою часть "минских соглашений".