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02 декабря 2019, понедельник, 09:01 24831 Карта
Внешняя политика 2019-12-03T09:00:11+02:00
Українські Новини
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба

Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба

Украина, Территория, Вячеслав Володин, Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, который ранее призывал Украину научится жить с Россей, отвергает слова главы Госдумы России Вячеслава Володина о возможном выходе некоторых областей из состава Украины. 

Об этом он написал в Twitter.

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато, готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - пишет Дмитрий Кулеба.

Карта Украины согласно Парижской мирной конференции 1919 года. Карта: Радио СвободаКарта Украины согласно Парижской мирной конференции 1919 года. Карта: Радио Свобода

Как сообщали Українські Новини, по мнению Дмитрия Кулебы, в случае отмены санкций против России, отменившие их страны должны будут выплатить Украине компенсацию.

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН удовлетворил требование Украины и решил рассмотреть по сути иск против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации.

Ранее в октябре министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что санкции Европейского Союза против России не могу быть отменены, пока Россия не выполнит свою часть "минских соглашений".

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