Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который за первый месяц работы получил почти 50 тыс. гривен зарплаты, считает, что Украине "безусловно, нужно научиться жить с Россией", так как она является "заложником географии". Об этом он заявил в интервью 5 каналу. Так, Кулеба считает, что Украине стоит выстроить модель отношений с Россией на основе прагматичного подхода, исходя из своего интереса, а не руководствоваться эмоциями. "На эмоциях нас подлавливают. Мы должны действовать четко исходя из своего интереса. У нас интерес - двигаться на Запад как можно дальше от "русского мира", строить здесь нормальную цивилизованную страну ... и при этом становиться экономически сильными", - отметил чиновник. Также Кулеба отметил, что Украина должна построить модель отношений с Россией. "Россия как государство является врагом Украины. Это историческая закономерность ... Но мы должны построить модель отношений с ними. И там есть три уровня: межчеловеческие, экономические и политические отношения. Если с политическими и межчеловеческими отношений все более или менее ясно, то наиболее шаткой сферой является экономическая. Потому что мы не можем построить стену, все отрезать", - считает Кулеба. Также Кулеба назвал Украину "заложницей географии". "Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией", - отметил Кулеба. Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил Кулебу с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы. А в июне Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.