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10 ноября 2019, воскресенье, 11:54 2361
Внешняя политика 2019-11-10T11:54:07+02:00
Українські Новини
Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией

Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией

Украина-Россия, Дмитрий Кулеба, война с Россией
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который за первый месяц работы получил почти 50 тыс. гривен зарплаты, считает, что Украине "безусловно, нужно научиться жить с Россией", так как она является "заложником географии". Об этом он заявил в интервью 5 каналу.

Так, Кулеба считает, что Украине стоит выстроить модель отношений с Россией на основе прагматичного подхода, исходя из своего интереса, а не руководствоваться эмоциями.

"На эмоциях нас подлавливают. Мы должны действовать четко исходя из своего интереса. У нас интерес - двигаться на Запад как можно дальше от "русского мира", строить здесь нормальную цивилизованную страну ... и при этом становиться экономически сильными", - отметил чиновник.

Также Кулеба отметил, что Украина должна построить модель отношений с Россией.

"Россия как государство является врагом Украины. Это историческая закономерность ... Но мы должны построить модель отношений с ними. И там есть три уровня: межчеловеческие, экономические и политические отношения. Если с политическими и межчеловеческими отношений все более или менее ясно, то наиболее шаткой сферой является экономическая. Потому что мы не можем построить стену, все отрезать", - считает Кулеба.

Также Кулеба назвал Украину "заложницей географии".

"Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией", - отметил Кулеба.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил Кулебу с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы.

А в июне Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

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