Кулеба заявил, что Украине нужно научиться жить с Россией

Так, Кулеба считает, что Украине стоит выстроить модель отношений с Россией на основе прагматичного подхода, исходя из своего интереса, а не руководствоваться эмоциями.

"На эмоциях нас подлавливают. Мы должны действовать четко исходя из своего интереса. У нас интерес - двигаться на Запад как можно дальше от "русского мира", строить здесь нормальную цивилизованную страну ... и при этом становиться экономически сильными", - отметил чиновник.

Также Кулеба отметил, что Украина должна построить модель отношений с Россией.

"Россия как государство является врагом Украины. Это историческая закономерность ... Но мы должны построить модель отношений с ними. И там есть три уровня: межчеловеческие, экономические и политические отношения. Если с политическими и межчеловеческими отношений все более или менее ясно, то наиболее шаткой сферой является экономическая. Потому что мы не можем построить стену, все отрезать", - считает Кулеба.

Также Кулеба назвал Украину "заложницей географии".

"Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией", - отметил Кулеба.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский уволил Кулебу с должности постоянного представителя Украины в Совете Европы.

А в июне Украина отозвала постоянного представителя Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.