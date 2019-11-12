Украина рассчитывает на компенсацию в случае снятия с России санкций, - Кулеба

По мнению вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, в случае отмены санкций против России, страны (или их объединения) их отменившие, должны будут выплатить Украине компенсацию.

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого (снятия санкций) без достижения необходимых нам результатов по "Минску". И, во-вторых, если это все же произойдет - получить за такое решение максимальный уровень компенсации в какой-либо форме, которая подлежит переговорам… от тех, кто не продолжит санкции", - отметил он.

По словам Кулебы, Украина готова к любому сценарию.

Как сообщали Українські Новини, в октябре министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что санкции Европейского Союза против России не могу быть отменены, пока Россия не выполнит свою часть "минских соглашений".

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН удовлетворил требование Украины и решил рассмотреть по сути иск против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации.

Тем временем Арахамия заявил, что если Украина выйдет из "минских соглашений", с России снимут санкции.