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12 ноября 2019, вторник, 12:49 859
Внешняя политика 2019-11-12T13:01:50+02:00
Українські Новини
Украина рассчитывает на компенсацию в случае снятия с России санкций, - Кулеба

Украина рассчитывает на компенсацию в случае снятия с России санкций, - Кулеба

Санкции против России, Минские соглашения, Компенсация, Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

По мнению вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, в случае отмены санкций против России, страны (или их объединения) их отменившие, должны будут выплатить Украине компенсацию.

Об этом он сообщил в интервью изданию "РБК-Украина", передают Українськi Новини.

"Задача дипломатии, задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого (снятия санкций) без достижения необходимых нам результатов по "Минску". И, во-вторых, если это все же произойдет - получить за такое решение максимальный уровень компенсации в какой-либо форме, которая подлежит переговорам… от тех, кто не продолжит санкции", - отметил он.

По словам Кулебы, Украина готова к любому сценарию.

Как сообщали Українські Новини, в октябре министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что санкции Европейского Союза против России не могу быть отменены, пока Россия не выполнит свою часть "минских соглашений".

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН удовлетворил требование Украины и решил рассмотреть по сути иск против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации.

Тем временем Арахамия заявил, что если Украина выйдет из "минских соглашений", с России снимут санкции.

Больше новостей о: Санкции против России Минские соглашения Компенсация Дмитрий Кулеба

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