Пока РФ не выполнит "минские соглашения", санкции ЕС отменить не могут, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что санкции Европейского Союза против России не могу быть отменены, пока Россия не выполнит свою часть "минских соглашений".

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть отменены до тех пор, пока Россия не выполнит свою часть "минских соглашений", - написал он

Он также отметил, что Министерство иностранных дел Украины также попросило усилить санкции из-за недавних так называемых "выборов" в аннексированном Россией Крыму.

Как сообщали Українськi Новини, Пристайко обсудил с кандидатом на должность Верховного представителя ЕС продление санкций России.

Ранее ЕС продлил на полгода персональные санкции против России. Также 15 марта Европейский Союз продлил индивидуальные санкции за угрозу территориальной целостности Украины на полгода - до 15 сентября 2019 года.

А США ввели второй пакет санкций против РФ в связи с "делом Скрипалей".