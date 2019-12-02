Україна не проти прийняти до складу "пару російських областей" в якості історичної справедливості, - Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, який раніше закликав Україну навчиться жити з Россей, відкидає слова глави Держдуми Росії В'ячеслава Володіна про можливий вихід деяких областей зі складу України.

Про це написав в Twitter.

"Володін загрожує виходом областей зі складу України. Змушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість, готові взяти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, впровадження європейських стандартів життя", - пише Дмитро Кулеба.

Карта України відповідно до Паризької мирної конференції 1919 року. Карта: Радіо Свобода

Як повідомляли Українські Новини, на думку Дмитра Кулеби, у разі скасування санкцій проти Росії, країни, що скасували їх, повинні будуть виплатити Україні компенсацію.

Нагадаємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН задовольнив вимогу України і вирішив розглянути по суті позов проти Росії про фінансування тероризму та расової дискримінації.

Раніше в жовтні міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що санкції Європейського Союзу проти Росії не можу бути скасовані, поки Росія не виконає свою частину "мінських угод".