Лунный календарь садовода: что нужно успеть сделать в первую неделю декабря

После теплой осени в Украину пришла зима, и вот уже совсем скоро синоптики прогнозируют густой мокрый снег и даже морозы до -12. Однако для опытного садовода даже холодный декабрь - не помеха для правильной подготовки к новому году и для растений и лунный календарь на декабрь показывает, в какой фазе находится Луна и какое имеет влияние каждый день на растения.

В календаре есть рекомендации по борьбе с сорняками, пересадке деревьев и кустарников, обрезке сада, правильно времени для внесения удобрений, уходе за растениями и тому подобное.

Также стоит отметить, что важнейшая задача садовода зимой – накопить снег на участке. Мощный слой снега даже при длительной оттепели сохраняется и предохраняет деревья и кустарники от повреждений морозами. Задержать снег на открытых участках, подверженных сильным ветрам, можно, если с подветренной стороны установить щиты из фанеры, досок, шифера. Специально в необходимом месте выращивают высокорослые однолетние растения (кукурузу, подсолнечник).

Во время обильных снегопадов стряхивают мокрый тяжелый снег с веток, чтобы избежать их обломов. У молодых деревьев рекомендуется связывать тонкие хрупкие ветки, которые легко могут поломаться под тяжестью снега.

Также у опытных садоводов накопилось и достаточное количество примет на декабрь, которые могут помочь в озеленении собственного участка.

Народные приметы о погоде на декабрь гласят следующее:

Если декабрь пасмурный — будет хороший урожай в будущем году, а ясный декабрь — недород.

Сухой декабрь предвещает сухую весну и лето.

Гром в декабре сулит студеную зиму.

Если 3 декабря идет снег, то 3 июля пойдет дождь.

Иней в декабре — к урожаю овса.

Большой иней, бугры снега и глубоко промерзшая земля в декабре — к богатому урожаю.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. Тем временем зима в Украине начнется морозами и снегопадами.

Кроме того, традиционно декабрь помимо предпраздничной суеты подарит украинцам дополнительные выходные.