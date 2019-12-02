подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Лунный календарь садовода: что нужно успеть сделать в первую неделю декабря
02 декабря 2019, понедельник, 07:00 24
Жизнь 2019-12-02T08:30:02+02:00
Українські Новини
Лунный календарь садовода: что нужно успеть сделать в первую неделю декабря

Лунный календарь садовода: что нужно успеть сделать в первую неделю декабря

Лунный календарь 2019, лунный календарь садовода и огородника

После теплой осени в Украину пришла зима, и вот уже совсем скоро синоптики прогнозируют густой мокрый снег и даже морозы до -12. Однако для опытного садовода даже холодный декабрь - не помеха для правильной подготовки к новому году и для растений и лунный календарь на декабрь показывает, в какой фазе находится Луна и какое имеет влияние каждый день на растения.

В календаре есть рекомендации по борьбе с сорняками, пересадке деревьев и кустарников, обрезке сада, правильно времени для внесения удобрений, уходе за растениями и тому подобное. 

Также стоит отметить, что важнейшая задача садовода зимой – накопить снег на участке. Мощный слой снега даже при длительной оттепели сохраняется и предохраняет деревья и кустарники от повреждений морозами. Задержать снег на открытых участках, подверженных сильным ветрам, можно, если с подветренной стороны установить щиты из фанеры, досок, шифера. Специально в необходимом месте выращивают высокорослые однолетние растения (кукурузу, подсолнечник).

Во время обильных снегопадов стряхивают мокрый тяжелый снег с веток, чтобы избежать их обломов. У молодых деревьев рекомендуется связывать тонкие хрупкие ветки, которые легко могут поломаться под тяжестью снега.

Также у опытных садоводов накопилось и достаточное количество примет на декабрь, которые могут помочь в озеленении собственного участка.

Народные приметы о погоде на декабрь гласят следующее:

  • Если декабрь пасмурный — будет хороший урожай в будущем году, а ясный декабрь — недород.
  • Сухой декабрь предвещает сухую весну и лето.
  • Гром в декабре сулит студеную зиму.
  • Если 3 декабря идет снег, то 3 июля пойдет дождь.
  • Иней в декабре — к урожаю овса.
  • Большой иней, бугры снега и глубоко промерзшая земля в декабре — к богатому урожаю.

Как сообщали Українські Новини, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой. Тем временем зима в Украине начнется морозами и снегопадами. 

Кроме того, традиционно декабрь помимо предпраздничной суеты подарит украинцам дополнительные выходные.

Больше новостей о: Лунный календарь 2019 лунный календарь садовода и огородника

Архив
Новости
Главу "Укравтодора" могут лишить депутатского мандата 08:38
Ирина Билык. Фото: facebook.com/ira.bi
Ирина Билык была крестной убитого в центре Киева мальчика 08:14
У Бородянского не берутся подсчитывать дезинформацию в украинских СМИ, за которую собираются "сажать" 06:25
Деньги не вернут: от каких покупок лучше отказаться зимой 06:15
После обвала гривна снова подскочила: официальный курс валют от НБУ на понедельник 06:00
больше новостей
В первую зимнюю ночь Украину засыпет снегом и ударит мороз: прогноз погоды на воскресенье 13:15 Карта
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Максим Бужанский: 150 млн гривен на кинофонд жены Порошенко. Ущипните меня, кошмарный сон 19:56
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
больше новостей
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Министр Бородянский выделил госфонду Марины Порошенко в 2 раза больше денег из бюджета, чем давали при президенте Порошенко 21:31
Зеленский хочет встретиться со студентами, которые пострадали во время столкновений на Майдане 16:59
Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, - МИД Литвы обратился к Apple 19:44
Обстрелянный автомобиль принадлежал депутату Соболеву: в машине погиб его сын, - СМИ 19:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok